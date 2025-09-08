iPhone 17: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου smartphone της Apple – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Οι tech geeks κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα, καθώς ο γίγαντας της τεχνολογίας Apple αναμένεται να αποκαλύψει το iPhone 17, αύριο Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Στη μεγάλη ετήσια εκδήλωση της Apple η οποία θα έχει τίτλο «Awe Dropping», αναμένεται να παρουσιαστούν το νέο μοντέλο του iPhone, μαζί με άλλα νέα gadgets και χαρακτηριστικά.

iPhone 17: Ποια τα πιθανά χαρακτηριστικά του

Το iPhone 17 αναμένεται να είναι παρόμοιο σε μέγεθος και λειτουργία με το iPhone 16, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο της Apple MacRumors. Το νέο smartphone αναμένεται να διαθέτει το πρώτο και Bluetooth chip της Apple.

Οι ειδικοί πιστεύουν επίσης ότι το iPhone 17 θα αποκτήσει μια αναβαθμισμένη εμπρόσθια κάμερα 24 megapixel, σε σύγκριση με την εμπρόσθια κάμερα 12 megapixel του iPhone 16.

Μάλιστα, το νέο μοντέλο, σύμφωνα με ότι έχει γίνει γνωστό δεν θα περιλαμβάνει υποδοχή για SIM, αλλά θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά eSIM

Πότε θα κυκλοφορήσει το iPhone 17;

Αν η Apple ακολουθήσει το ίδιο χρονοδιάγραμμα με τα προηγούμενα χρόνια, το νέο iPhone 17 αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

