Η Samsung παρουσιάζει το Galaxy S25 FE και τα νέα tablets της

Η Samsung ανακοίνωσε τα νέα της mid-range προϊόντα, εστιάζοντας αυτή τη φορά σε μικρές αναβαθμίσεις και φιλικές τιμές.

Το Galaxy S25 FE παραμένει αρκετά κοντά στο περσινό μοντέλο, ενώ η πιο ανατρεπτική κίνηση έρχεται από τα tablets, με την εισαγωγή ενός μικρότερου Galaxy Tab S11.

Το νέο S25 FE διαθέτει 6.7” OLED οθόνη 120Hz, ίδιο setup καμερών, αλλά ανανεώνεται με καλύτερη selfie (12MP), μεγαλύτερη μπαταρία 4.900mAh και ταχύτερη φόρτιση 45W. Το chip είναι το Exynos 2400, ενώ στα χρώματα περιλαμβάνει σκούρο γκρι, λευκό, navy και μπλε του πάγου.

Επιπλέον, παρουσίασε το Galaxy Tab S11 με 11άρα AMOLED οθόνη 120Hz, φωτεινότητα έως 1.600 nits και πιο προσιτή τιμή. Προσφέρει 12GB RAM, μνήμη έως 512GB και υποδοχή microSD έως 2TB. Παράλληλα, το Galaxy Tab S11 Ultra παίρνει έναν νέο MediaTek επεξεργαστή, λίγο μεγαλύτερη μπαταρία και αυξημένο χώρο για κάρτες SD.

Τα νέα μοντέλα κυκλοφορούν ήδη μέσω του site της Samsung, με τιμές από €649 για το S25 FE, €799 για το Tab S11 και €1.199 για το Ultra.

Πηγή: unboxholics.com