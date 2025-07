iPhone 17: Η ημερομηνία κυκλοφορίας και τα χρώματα του νέου smartphone της Apple

Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και την εμφάνιση των νέων μοντέλων πληθαίνουν, με τις τελευταίες διαρροές να εστιάζουν κυρίως στην παλέτα χρωμάτων, που αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία κάθε νέας σειράς iPhone.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαρροές, τα νέα μοντέλα θα έρθουν με φρέσκια αισθητική και τουλάχιστον ένα νέο, εντυπωσιακά λεπτό μοντέλο: το iPhone 17 Air.

Οι χρωματικές επιλογές των iPhone 17

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός leaker Majinbu μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), το βασικό iPhone 17 θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρωματικές επιλογές: ασημί, μαύρο, γαλάζιο, πράσινο και μοβ, όπως αναφέρει ο ιταλικός ιστότοπος wired.it.

Σε αντίθεση με τα περσινά πιο έντονα χρώματα, αυτήν τη φορά οι αποχρώσεις είναι πιο «ήπιες». Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να αποτυπώνει μια νέα αισθητική γραμμή της Apple, πιο κομψή και λιτή.

Μία από τις πρώτες διαρροές εικόνων δείχνει τους χρωματισμούς να απεικονίζονται στους δακτυλίους γύρω από τις πίσω κάμερες των συσκευών.

iPhone 17 Air: Νέο μοντέλο, νέα προσέγγιση

Το iPhone 17 Air είναι το νέο «πείραμα» της Apple για το 2025. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά λεπτό μοντέλο, σχεδιασμένο για χρήστες που θέλουν ελαφριά και κομψή συσκευή, χωρίς απαραίτητα τις υπερδυνατότητες των Pro μοντέλων. Σύμφωνα με τον Majinbu, το μοντέλο αυτό θα διατίθεται σε τέσσερις χρωματικές επιλογές: ασημί, μαύρο, γαλάζιο και χρυσό.

Για τα μοντέλα της σειράς –iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max– δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες για τα χρώματα. Ωστόσο, οι διαρροές αναφέρουν σημαντική σχεδιαστική αλλαγή στο πίσω μέρος, το οποίο θα φιλοξενεί το τριπλό σύστημα κάμερας.

Φυσικά, όλα τα μοντέλα της σειράς iPhone 17 θα εξοπλιστούν με OLED οθόνες υψηλής απόδοσης, με ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz, εξασφαλίζοντας ομαλή εμπειρία χρήσης και εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Η παρουσίαση των iPhone 17 αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. Εναλλακτικά, εξετάζεται και η Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Η 11η Σεπτεμβρίου αποφεύγεται παραδοσιακά λόγω της επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων στις ΗΠΑ.

Πηγή: iefimerida.gr

iPhone 17 Air Could be available in 4 new color options



Full Article:https://t.co/5QaZ1H6XsS pic.twitter.com/XOW8m4UMVz