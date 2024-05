Αυτή θα είναι μάλλον η τιμή του νέου «φθηνού» iPhone που θα βγει στην αγορά

Ο λόγος γίνεται για το iPhone SE 4ης γενιάς που ακούμε εδώ και μήνες ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη στην εταιρία.

Οι φήμες λένε ότι αυτό το τηλέφωνο θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα SE μοντέλα και θα έχει το σώμα του iPhone 14. Επίσης, θα πρέπει να πείτε οριστικό αντίο στο Touch ID, καθώς με την τέταρτη γενιά των SE, η Apple θα φέρει μαζί και το Face ID, το οποίο φυσικά υπάρχει εδώ και χρόνια στη βασική σειρά τηλεφώνων της.

Τώρα, στα φώτα της δημοσιότητας ήρθαν κάποιες φήμες που μιλάνε για την τιμή του συγκεκριμένου smartphone. Σύμφωνα με τον έμπιστο leaker, Revegnus, το iPhone SE 4 θα ξεκινάει μάλλον από τα 429 δολάρια, όπως ακριβώς και το iPhone SE 3 ή μπορεί να δει μια μικρή αύξηση της τάξεως του 10%. Όπως και να ‘χει, φαίνεται ότι αυτό το τηλέφωνο δε θα ξεπερνάει τα 500 δολάρια, αν και θα υπάρξουν διάφορες επιλογές αποθηκευτικού χώρου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το iPhone SE 4, αλλά πριν μία εβδομάδα είχε γίνει γνωστό ότι η Apple σχεδιάζει να το κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2025 και θα είναι η φθηνότερη επιλογή που θα έχει στην αγορά.

Τέλος, το iPhone SE4 ακούγεται ότι θα έχει OLED οθόνη αντί για LCD και από τις 4.7 ίντσες που ήταν το SE 3 θα φτάνει πλέον τις 6.1, ενώ παράλληλα θα προσφέρει και USB-C συνδεσιμότητα.

Πηγή: unboxholics.com

