«Ξεπερασμένη τεχνολογία» – Άγριο τρολάρισμα στην Apple και τα iPhone από την Google (vid)!

Ειδικότερα, η Google «δίκασε» την Apple μέσα από ένα βίντεο που εξηγεί όλα τα αρνητικά που προκύπτουν από την τεχνολογία μηνυμάτων που χρησιμοποιείται στα iPhone. Όπως σας έχουμε ενημερώσει πολλές φορές στο παρελθόν, η Google προσπαθεί εδώ και καιρό να πείσει την Apple να υιοθετήσει το πρωτόκολλο μηνυμάτων RCS, το διάδοχο των SMS και MMS, χωρίς επιτυχία.

Το νέο αυτό βίντεο που μπορείτε να δείτε παρακάτω είναι μια από τις πιο επιθετικές κινήσεις της Google μέχρι σήμερα, τονίζοντας πως η Apple έχει μείνει τεχνολογικά στο 1992, με αποτέλεσμα διάφορους ‘εφιάλτες’ μηνυμάτων, όπως η πράσινη φυσαλίδα, η έλλειψη κρυπτογράφησης, τα pixelated βίντεο και τα σπασμένα group chats.

Τι είναι το RCS και για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα μεταξύ της Apple και της Google

Το RCS σημαίνει Rich Communication Services και είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων κινητής τηλεφωνίας, αλλά και μεταξύ τηλεφώνων και φορέα. Ο στόχος του είναι να αντικαταστήσει τα SMS μηνύματα, αφού υπόσχεται ένα σύστημα μηνυμάτων κειμένου που είναι πιο πλούσιο, παρέχει αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο (για τον εντοπισμό υπηρεσιών) και μπορεί να περιλαμβάνει multimedia.

Το πρόβλημα με την Apple και τη Google είναι ότι η Apple δεν υποστηρίζει το RCS στις συσκευές της και αντ' αυτού χρησιμοποιεί τη δική της ιδιόκτητη τεχνολογία iMessage που είναι συμβατή μόνο με τις συσκευές της ίδιας της Apple. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάτε με μηνύματα με κάποιον που έχει Android τηλέφωνο χρησιμοποιώντας iPhone, βλέπετε πράσινες φυσαλίδες μηνυμάτων αντί για μπλε και δεν μπορείτε να απολαύσετε τα χαρακτηριστικά του RCS, όπως φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας, ομαδικές συνομιλίες, αποδείξεις ανάγνωσης και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.

Η Google πιέζει την Apple να υιοθετήσει το RCS, λέγοντας ότι θα ωφελήσει όλους όσους στέλνουν μηνύματα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η ίδια της έχει εφαρμόσει το RCS στην εφαρμογή Android Messages και έχει συνεργαστεί με τη Samsung και τους μεγαλύτερους παρόχους για να το καταστήσει την προεπιλεγμένη πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων για τα Android τηλέφωνα. Η Google έχει επίσης προσθέσει υποστήριξη για κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο για όλες τις συνομιλίες στη δική της εφαρμογή που βασίζεται στο RCS.

Ωστόσο, η Apple δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον για την υιοθέτηση του πρωτοκόλου και αντ' αυτού έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση του iMessage, με χαρακτηριστικά όπως η επεξεργασία και η κατάργηση αποστολής μηνυμάτων.

Don't blame your Android friends for green bubble problems in the chat. It's Apple using outdated messaging tech when texting with Android. Help Apple #GetTheMessage and upgrade to RCS 📟 Learn more at https://t.co/fs5jaitbks pic.twitter.com/YZyfXs2uks