Όλα τσιμπημένα: Φήμες ότι και οι επίσημες θήκες του iPhone 15 θα είναι κατά πολύ ακριβότερες

Τώρα, μετά τις αμέτρητες φήμες που θέλουν τα iPhone 15 να είναι τα ακριβότερα στην ιστορία της Apple, νέες πληροφορίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου που θέλουν και τη νέα επίσημη θήκη που ετοιμάζει ο αμερικανικός κολοσσός να είναι αρκετά ακριβότερη.

Ειδικότερα, με τα νέα iPhone η Apple αναμένεται να αντικαταστήσει τις premium δερμάτινες θήκες που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια με τις νέες "FineWoven" επιλογές. Αυτές θα έχουν στο πίσω μέρους τους μια υφασμάτινη υφή, μαζί με τα μεταλλικά κουμπιά στο πλάι, MagSafe υποστήριξη και μερικές ίσως πλαστικές τύπου silicone λεπτομέρειες, οι οποίες φυσικά θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Τώρα, ο γνωστός leaker Majin Bu ήρθε να αποκαλύψει περισσότερα σχετικά με τις FineWoven θήκες, τονίζοντας πως θα είναι πολύ ακριβότερες από τις δερμάτινες που κόστιζαν $59. Οι νέες αυτές θήκες που θα αξιοποιούν ένα ολοκαίνουργιο υλικό που έχει δημιουργήσει η Apple και για το λόγο αυτό, θα κοστίζουν, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του leaker, περίπου $109. Η τιμή τους δηλαδή θα είναι περίπου διπλάσια!

Η ανάρτησή του leaker και οι φωτογραφίες που έφερε στα φώτα της δημοσιότητας ακολουθούν παρακάτω:

«Σύμφωνα με όσα διάβασα στα schematics και όσα άκουσα, η νέα θήκη κατασκευάστηκε με μια τεχνολογία που ονομάζεται ‘Fine Woven Twill’, είναι ένας τύπος υφασμάτινης υφής που χαρακτηρίζεται από διαγώνιες λωρίδες. Φαίνεται ότι το υλικό που χρησιμοποιείται δεν είναι αδιάβροχο, οπότε ενδέχεται να μπορεί να υποστεί ζημιά αν έρθει σε επαφή. Η επίσημη ονομασία φαίνεται να επιβεβαιώνεται ως ‘FineWoven’. Η τιμή λιανικής πώλησης για το κοινό θα πρέπει να είναι πάνω από 800 γιουάν, πιθανότατα κάτι σαν 109 δολάρια στις ΗΠΑ ή ακόμα περισσότερα, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα καινοτόμο υλικό που αναπτύχθηκε από την Apple».

Φυσικά, για την ώρα σας προτείνουμε να λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω με επιφύλαξη, αφού ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την Apple. Σε μερικά εικοσιτετράωρα από τώρα εξάλλου, ο αμερικανικός κολοσσός θα ανοίξει επίσημα τα χαρτιά του, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Unboxholics.com για όλες τις σχετικές ανακοινώσεις.

Πηγή: unboxholics.com

