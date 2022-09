iPhone 14: Ποια μοντέλα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και ποια είναι ο αδύναμος κρίκος;

Τα νέα iPhone 14 έχουν παρουσιαστεί εδώ και λίγες μέρες και τώρα έχουμε τις πρώτες πληροφορίες για τη ζήτηση των νέων τηλεφώνων της Apple. Ο αναλυτής της TF Securities, Ming-Chi Kuo, δημοσίευσε πληροφορίες για τις προπαραγγελίες της νέας γενιάς σε σχέση με το περσινό μοντέλο.

Πιο αναλυτικά, η ζήτηση για το iPhone 14 Pro Max ξεπέρασε αυτήν του περσινού iPhone 13 Pro Max, το iPhone 14 Pro έχει περίπου την ίδια ζήτηση με το iPhone 13 Pro, ενώ η ζήτηση για τα iPhone 14 και iPhone 14 Plus έχουν μικρότερη ζήτηση από τα περσινά αντίστοιχα μοντέλα.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία τάση προς τα πιο high end και ακριβά μοντέλα της Apple, η οποία αντισταθμίζει την όποια χασούρα από το μειωμένο ενδιαφέρον προς τα απλά μοντέλα, ενώ ανεβαίνει και η Μέση Τιμή Πώλησης (ASP). Συνολικά, το iPhone 14 και iPhone 14 Plus, αποτελούν πλέον το 45% των προπαραγγελιών. Εμβαθύνοντας στη ζήτηση του Plus μοντέλου, βλέπουμε πως έχει μικρότερη ζήτηση από το περσινό iPhone 13 mini, ενώ είναι μικρότερη ακόμα και από το φετινό iPhone SE. Να σημειώσουμε εδώ, πως ο λόγος που η Apple σταμάτησε την παραγωγή ενός mini μοντέλου ήταν η χαμηλή ζήτηση του iPhone 13 mini, οπότε μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας αν η χαμηλότερη ζήτηση του iPhone 14 Plus συνεχιστεί.

Αν η χαμηλή ζήτηση των απλών μοντέλων συνεχιστεί, η Apple αναμένεται να αναπροσαρμόσει τους στόχους πωλήσεών της μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Στην Κίνα συγκεκριμένα, οι προπαραγγελίες των Pro μοντέλων αποτέλεσαν το 85% των προπαραγγελιών της Apple, με το Plus να αποτελεί μόλις το 5%.

Έως τώρα, κανένα μοντέλο δεν έχει διατεθεί ακόμα στην αγορά. Η Apple δέχεται μόνο προπαραγγελίες και οι πρώτες πωλήσεις θα ξεκινήσουν στις 16 Σεπτεμβρίου για το πρώτο κύμα χωρών. Το Plus μοντέλο θα διατεθεί τον επόμενο μήνα.

Χωρίς αμφιβολία, το αποτέλεσμα των προπαραγγελιών των Pro μοντέλων αποδεικνύει ξανά, πως η Apple έχει πολλούς πιστούς πελάτες σε μία επιδεινούμενη οικονομία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως η Apple θα αυξήσει τις πωλήσεις των Pro μοντέλων αμέσως.

Πηγή: unboxholics.com