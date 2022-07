Ιστορική επέμβαση στις ΗΠΑ: Έβαλαν εμφύτευμα σε ασθενή που θα μεταβιβάζει τις σκέψεις του σε υπολογιστή

Χάρη στην καινοτόμα αυτή τεχνολογία ο ασθενής, που έχει χάσει την ικανότητα να κινείται και να μιλάει θα είναι σε θέση να κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο και να επικοινωνεί μέσω email και μηνυμάτων ενώ σκέφτεται.

Το εμφύτευμα 3,8 εκατ. τοποθετήθηκε με αγγειοσκόπηση στον εγκέφαλο του ασθενή στις 6 Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά πραγματοποιείται η επέμβαση αυτή στις ΗΠΑ.

Πίσω από τη συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται η αυστραλιανή Start Up Synchron, η οποία έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς άλλες τέσσερις εμφυτεύσεις σε ασθενείς στην Αυστραλία.

«Πρόκειται για ένα απίστευτα συναρπαστικό ορόσημο για τον τομέα, λόγω των αποτελεσμάτων και των τεράστιων δυνατοτήτων του», δήλωσε ο Shahram Majidi, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας.

«Η διαδικασία εμφύτευσης πήγε εξαιρετικά καλά και ο ασθενής μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι 48 ώρες μετά την επέμβαση», πρόσθεσε.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Συνεργαζόμαστε με τον ασθενή μας τον καθοδηγούμε καθώς μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη συσκευή για να ζει πιο ανεξάρτητα και, το πιο σημαντικό, να επικοινωνεί με την οικογένεια και τους φίλους του», δήλωσε ο David Putrino, διευθυντής της κλινικής στην οποία έγινε η επέμβαση.

We’re honored to announce the first human #BCI implant using an #endovascular approach in the United States. This is a historic milestone for #humanity, which will forever change how people with #paralysis interact with the world. https://t.co/44rrbZM2lZ pic.twitter.com/97V3HW7dK7