Disney+: Οι σειρές, οι ταινίες και το κόστος συνδρομής στην Ελλάδα (vids)

Το streaming φαίνεται πως σταδιακά, αρχίζει να εκτοπίζει την παραδοσιακή τηλεόραση και οι πλατφόρμες παροχής περιεχομένου πολλαπλασιάζονται και εμπλουτίζονται διαρκώς.

Με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών τίποτα δεν μένει στάσιμο, καθώς αμέτρητες δυνατότητες ξετυλίγονται μπροστά μας. Η επιλογή που έχει πλέον κάποιος να παρακολουθήσει οτιδήποτε, όποτε και όπου επιθυμεί, ανοίγει τις πύλες για τεράστιες δυνατότητες των συνδρομητικών υπηρεσιών. Με πάνω από 800 ταινίες, περισσότερες από 450 σειρές και μια συλλογή από 120 αποκλειστικές, πρωτότυπες σειρές και ταινίες, το Disney+ έρχεται στην Ελλάδα.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της streaming υπηρεσίας στη χώρα μας, η The Walt Disney Company Greece διοργάνωσε μια εκδήλωση στο χώρο Φάρος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρουσία δημοσιογράφων και εκπροσώπων των ΜΜΕ, ο VP & General Manager της The Walt Disney Company Ελλάδας, κ. Βασίλης Ηλιόπουλος παρουσίασε στην ελληνική αγορά τον μεγάλο αντίπαλο της Apple TV και του Netflix, αλλά και το όραμα της εταιρείας για την εξέλιξη της ψυχαγωγίας στο σπίτι. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα απλό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον για τον συνδρομητή. Προτεραιότητά μας πάντα το περιεχόμενο, προσαρμοσμένο όμως στις ανάγκες, στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του Έλληνα. Τι σημαίνει αυτό; Θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο μας με υπότιτλους και μεταγλώττιση» είπε.

Θυμίζουμε πως η πλατφόρμα της Disney έκανε πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου του 2019 στην Αμερική και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Ευρώπη. «Αισίως έχουμε φτάσει στους 137.700.000 συνδρομητές, μία ταχεία ανάπτυξη και επιτυχία που οφείλεται σε τρεις απλούς αλλά πολύ κρίσιμους παράγοντες: Πρώτον στην τεχνολογία, απλή και λειτουργική πλατφόρμα. Δεύτερον στο περιεχόμενο, βάθος και ποικιλία. Τέλος στα στούντιο που τροφοδοτούν με αποκλειστικό και πρωτότυπο περιεχόμενο την πλατφόρμα» ανέφερε. Αυτή τη στιγμή, το Disney+ είναι live σε 18 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα είναι σε 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένη και της Ελλάδας.

Πλούσιο περιεχόμενο

Στις 14 Ιουνίου, οι Έλληνες συνδρομητές του Disney+ θα έχουν πρόσβαση στις πρωτότυπες σειρές από το Star Wars, «The Mandalorian», «The Book of Boba Fett» καθώς και τη σειρά «Obi-Wan Kenobi» με πρωταγωνιστή τον Ewan McGregor. Επιπλέον, θα φιλοξενεί ολόκληρο το έπος των Skywalker, με τις ταινίες, επεισόδια Ι έως ΙΧ, να είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία.

Όπως επιβεβαιώθηκε στην επίσημη παρουσίαση της υπηρεσίας, οι θαυμαστές των υπερηρώων θα έχουν πρόσβαση στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων για Όσκαρ ταινιών «O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», «Eternals», «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» και «Captain Marvel», καθώς και τις πρωτότυπες σειρές της Marvel, όπως «Moon Knight», «Loki», «Ms. Marvel», «hawkeye» και «WandaVision» μεταξύ άλλων.

Οι συνδρομητές θα μπορούν, επίσης, ν' απολαύσουν περισσότερους από 100 τίτλους των Disney και Pixar, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του franchise «Toy Story», το «Soul» και το υποψήφιο για Όσκαρ «Λούκα» και τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» των Walt Disney Animation Studios που αφηγείται την ιστορία μιας ιδιαίτερης οικογένειας, των Μαδριγάλ.

Επίσης, τα κορυφαία ντοκιμαντέρ με τη σφραγίδα του National Geographic, όπως «Η Διάσωση» και «Free Solo», από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες και παραγωγούς E. Chai Vasarhelyi και Jimmy Chin, θα είναι διαθέσιμα στο Disney+ μαζί με τις δημοφιλείς σειρές του National Geographic, «Ο Κόσμος Σύμφωνα με τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ», «Η Ευρώπη από Ψηλά» και «Γκόρντον Ράμσεϊ: Εκτός Χάρτη».

Στο περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τίτλους, όπως η ταινία δράσης «Free Guy» με τον Ryan Reynolds, η επιτυχημένη, πρωτότυπη κωμική σειρά «Only Murders in the Building», οι μίνι-σειρές «Pam & Tommy» και «The Kardashians» καθώς και το θρίλερ μυστηρίου «Έγκλημα στο Νείλο», όπου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Kenneth Branagh, η ταινία «Η Ευνοούμενη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Η Χώρα των Νομάδων». Επίσης στο Disney+ θα είναι διαθέσιμοι οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών «Grey's Anatomy», «The Simpsons», «Black-ish», «9-1-1», «This is Us», «Empire» και «The Walking Dead».

Με άνευ προηγουμένου πρόσβαση στο αρχείο της Disney, οι αγαπημένες κλασικές ταινίες, όπως «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», «Η Λαίδη και ο Αλήτης» και «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», θα είναι διαθέσιμες για προβολή μαζί με τις πιο πρόσφατες επιτυχίες, όπως «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος», οι ταινίες «Ψυχρά κι Ανάποδα», «Βαϊάνα» και «Αλαντίν». Παράλληλα, θα διατίθενται εκατοντάδες τίτλοι του Disney Channel, ταινίες, σειρές, περιεχόμενο μικρού μήκους και αφιερώματα συμπεριλαμβανομένων των «Χάνα Μοντάνα» και «Η Επόμενη Γενιά».

Η ιστορία των Αντετοκούνμπο

Στις 24 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+ κάνει πρεμιέρα η ταινία «Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο» που αφηγείται την αληθινή ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο και το ταξίδι τους από την Ελλάδα, στις ΗΠΑ και την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ. Μετά τη μετανάστευσή τους από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, ο Τσαρλς και η Βέρα Αντετοκούνμπο πάλεψαν για να επιβιώσουν και να εξασφαλίσουν τ' απαραίτητα για τα πέντε παιδιά τους, ενώ ζούσαν καθημερινά υπό την απειλή της απέλασης. Με τον μεγαλύτερο γιο τους να ζει ακόμα στη Νιγηρία σε συγγενείς, το ζευγάρι ήθελε απεγνωσμένα ν' αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα, αλλά οι προσπάθειές τους υπονομεύονταν από ένα σύστημα που τους εμπόδιζε σε κάθε βήμα.

Όταν δεν πουλούσαν αντικείμενα σε τουρίστες στους δρόμους της Αθήνας με την υπόλοιπη οικογένεια, τ' αδέλφια Γιάννης (Uche Agada) και Θανάσης (Ral Agada) έπαιζαν μπάσκετ με μια τοπική ομάδα νέων. Αν και άργησαν να ξεκινήσουν το άθλημα, ανακάλυψαν τις μοναδικές τους ικανότητες στο γήπεδο και δούλεψαν σκληρά για να γίνουν αθλητές παγκόσμιας κλάσης, μαζί με τον αδελφό τους, Κώστα (Jaden Osimuwa). Με τη βοήθεια ενός ατζέντη, ο Γιάννης μπήκε στο ΝΒΑ Draft το 2013, σε μια απίθανη προοπτική, που θ' άλλαζε όχι μόνο τη ζωή του αλλά τη ζωή ολόκληρης της οικογένειάς του.

Τη σεζόν 2020 - 2021, ο Γιάννης και ο Θανάσης συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε οι Milwaukee Bucks να κατακτήσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα έπειτα από 50 χρόνια, ενώ ο Κώστας έπαιξε για τους πρωταθλητές της προηγούμενης σεζόν, Los Angeles Lakers.

Με 8,99 ευρώ το μήνα

Το Disney+ θα είναι διαθέσιμο σε Smart TV, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λάπτοπ, κινητές συσκευές και τάμπλετ, αλλά και σε όλες τις παιχνιδομηχανές. «Το περιεχόμενο θα είναι πάντα και παντού διαθέσιμο, σε όποια συσκευή θέλουμε, όποτε εμείς θέλουμε για να το δούμε όπου θέλουμε» υπογράμμισε ο κ. Ηλιόπουλος. Ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει επτά διαφορετικά προφίλ και ν’ απολαμβάνει το περιεχόμενο σε τέσσερις ταυτόχρονα διαφορετικές συσκευές, χωρίς κανένα εμπόδιο.

Οι fans θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να επωφεληθούν από την αποκλειστική προσφορά γνωριμίας για ετήσια συνδρομή στην Ελλάδα, στην τιμή των 71,50 ευρώ. Η προσφορά γνωριμίας θα είναι διαθέσιμη έως τις 13 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Ωστόσο, το βασικό κόστος συνδρομής διαμορφώνεται σε 8,99 ευρώ για μηνιαία συνδρομή, ή 89,90 ευρώ για ετήσια συνδρομή.

Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, εμπειρία θέασης, προβολή ταυτόχρονα σε έως και τέσσερις συσκευές, απεριόριστες λήψεις σε έως και δέκα συσκευές, ποιότητα προβολής IMAX σε επιλεγμένους τίτλους, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας έως και επτά διαφορετικών προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για τους γονείς να δημιουργήσουν παιδικά προφίλ που διαθέτουν εύκολη περιήγηση και περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά, για πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους. Επίσης, το Disney+ θα είναι διαθέσιμο και στο Vodafone TV.

Πηγή: ethnos.gr