Πέντε τηλεοράσεις για να απολαύσεις το Champions League από τον καναπέ σου

Μάιος: ο μήνας που περιμένουν πώς και πώς οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι -και εδώ που τα λέμε, όχι άδικα.

Πρόκειται άλλωστε για την περίοδο που η σημαντικότερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης φτάνει στο τέλος της. Έπειτα από μία μαραθώνια σεζόν, οι «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κοντράρονται στα ημιτελικά του Champions League για μια θέση στον μεγάλο τελικό, προκειμένου να διεκδικήσουν το «τρόπαιο με τα μεγάλα αφτιά». Ματς με σπουδαίες συγκινήσεις και υπέροχα γκολ, αστέρες παγκόσμιου βεληνεκούς και ατμόσφαιρα δίχως προηγούμενο, συνθέτουν το παζλ των σπουδαιότερων αγώνων του Champions League. Αν στα παραπάνω προσθέσεις και μία από τις τηλεοράσεις που σου προτείνουμε, θα είναι σαν να βρίσκεσαι στο γήπεδο!

LG 55A16L OLED 55” 4K Ultra HD

Η απόλυτη value for money επιλογή, η LG 55A16L θα βρει τη θέση της στο σαλόνι σου χάρη στον συμπαγή της σχεδιασμό, χαρίζοντάς σου υπέροχες εικόνες. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου με πιστότητα χρώματος 100%, απόρροια των αυτοφωτιζόμενων pixels της τηλεόρασης της LG. Το σύστημα OLED Sport θα προσαρμόσει τη λειτουργία της τηλεόρασης στις απαιτήσεις ενός ποδοσφαιρικού υπερθεάματος, ενώ το HDR10 Pro σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή α7 Gen4 και τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης του, θα «εκτοξεύσουν» την ποιότητα της εικόνας. Στα παραπάνω πρόσθεσε την τεχνολογία TruMotion για απόλυτα ομαλή κίνηση και την πιστοποίηση Bluetooth Surround Ready και είσαι έτοιμος για σέντρα!

Samsung The Serif 2022 QLED 65” 4K Ultra HD

Τα ματς του Champions League είναι… έργα τέχνης και τι καλύτερο για να τα παρακολουθήσεις από τη The Serif της Samsung; Το φετινό μοντέλο (2022) έρχεται με τον χαρακτηριστικό, μίνιμαλ σχεδιασμό της σειράς που το μετατρέπει στην ατραξιόν του χώρου σου. Διαθέτει αποσπώμενη επιδαπέδια βάση και ολοκαίνουρια ματ οθόνη με τρεις πιστοποιήσεις για ακόμα πιο ευχάριστη εμπειρία θέασης. Ενσωματώνει τεχνολογίες Quantum Dot, Quantum HDR και HDR10+ ενώ προσφέρει κάλυψη όγκου χρώματος σε ποσοστό 100% για πανέμορφες εικόνες, με ολοζώντανα και ρεαλιστικά χρώματα. Το δε σύστημα Motion Xcelerator Turbo+ διασφαλίζει πως η κίνηση θα αποδίδεται ομαλά, όσο γρήγορα κι αν… ανεβοκατεβαίνει η μπάλα.

Sony Bravia XR-77A80J OLED 77” 4K Ultra HD

Η Sony XR-77A80J είναι πιθανότατα η καλύτερη «μεταγραφή» που μπορείς να κάνεις στο σαλόνι σου. Μία θηριώδης τηλεόραση στις 77 ίντσες, η OLED πρόταση της Sony ξεπερνά κάθε προσδοκία. Σύμφωνοι, δεν είναι ακριβώς φθηνή, όμως έρχεται με τεχνολογίες αιχμής που καθηλώνουν. Ο επεξεργαστής Cognitive Processor XR εκμεταλλεύεται τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να εντοπίζει και να αναλύει στοιχεία όπως το χρώμα, την αντίθεση και τη λεπτομέρεια της εικόνας, προβάλλοντας εικόνα και ήχο με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεσαι. Η τεχνολογία XR Triluminos Pro εγγυάται μοναδική ποικιλία χρωμάτων, ενώ το σύστημα XR Surround μετατρέπει την ίδια την οθόνη σε ηχείο, μεταφέροντάς σε αυτοστιγμεί στα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.

LG 75NANO756 NanoCell 75” 4K Ultra HD

Η τεχνολογία NanoCell έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας περιεχόμενο και, πίστεψέ μας, μπορεί να κάνει το ίδιο και με τον «βασιλιά των σπορ». Μία αχτύπητη από πλευράς σχέσης τιμής/απόδοσης επιλογή, η 75NANO756 προσφέρει θεσπέσια απόδοση χρωμάτων, τη στιγμή που τα οκτώ εκατ. pixels της φροντίζουν να απολαύσεις ντρίμπλες, αποκρούσεις και γκολ με πάσα λεπτομέρεια. Ενσωματώνει τετραπύρηνο επεξεργαστή για περαιτέρω αναβάθμιση στην ποιότητα της εικόνας της με πιο ισορροπημένη φωτεινότητα και ρεαλιστικότερα χρώματα, ενώ υποστηρίζει τεχνολογίες HDR10 Pro και HLG Pro. Ο ήχος Ultra Surround με υποστήριξη Bluetooth Surround έρχεται να βάλει τις τελευταίες πινελιές, φτιάχνοντας ατμόσφαιρα σε χρόνο μηδέν.

Samsung The Frame 2022 QLED 50” 4K Ultra HD

Αν αναζητάς μία τηλεόραση για το σαλόνι σου που να συνδυάζει την ποιότητα εικόνας με την υψηλή αισθητική, η νέα The Frame της Samsung είναι η τέλεια πρόταση. Υιοθετεί μίνιμαλ σχεδιασμό και έρχεται με νέα, ματ οθόνη που περιορίζει σημαντικά τις αντανακλάσεις και το καθρέφτισμα. Η τεχνολογία Quantum Dot εγγυάται 100% όγκο χρώματος, ενώ ο Quantum Processor 4K χαρίζει τέλεια εικόνα και δυναμικό ήχο. Χρησιμοποίησε τη βάση της ή κρέμασε τη The Frame στον τοίχο, όπως θα έκανες με έναν πίνακα ζωγραφικής: τα One Invisible Connection και One Connect Box εξασφαλίζουν πως τα καλώδια δεν πρόκειται να επηρεάσουν το look του χώρου σου. Σε τελική ανάλυση πότε άλλοτε είχες την ευκαιρία να… εκθέσεις με τέτοιο τρόπο τα γκολ της αγαπημένης σου ομάδας;

Samsung 65QN900A Neo QLED 65” 8K Ultra HD

Με την 65QN900A, η Samsung ξεπέρασε και τον ίδιο της τον εαυτό. Μία τηλεόραση που μοιάζει να έχει έρθει από το μέλλον, ενσωματώνει τεχνολογία Neo QLED ή Quantum Matrix για έλεγχο ακριβείας των νέων Quantum Mini LED και τέλεια απόδοση μαύρων, λευκών αλλά και όλων των ενδιάμεσων χρωμάτων. Ενσωματώνει αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που γίνονται καλύτεροι με τον χρόνο, καθώς προσαρμόζονται στις συνθήκες προβολής, αναβαθμίζοντας την εικόνα σε απόδοση 8K. Το Quantum HDR κάνει την εικόνα αγνώριστη, το σύστημα Object Tracking Sound με τον τρισδιάστατο ήχο που ακολουθεί την εικόνα είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχουμε δει ενώ, τέλος, η οθόνη Infinity Screen με το ανύπαρκτο πλαίσιο είναι ό,τι πρέπει για να εστιάσεις στη δράση.

Sony KE-85XH9096 Full Array 85” 4K Ultra HD

Η Sony KE-85XH9096 έχει όλα όσα μπορείς να ζητήσεις από τη νέα σου τηλεόραση. Είναι της τάξης των 85 ιντσών, αποτελώντας κανονικό «παράθυρο» στις έδρες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Ενσωματώνει τεχνολογία Full Array για εικόνες με ρεαλιστική αντίθεση και οθόνη Triluminos για μία εξαιρετικά ευρεία χρωματική παλέτα. Στα παραπάνω πρόσθεσε την τεχνολογία X-Motion Clarity για απόλυτα ομαλή και πεντακάθαρη εικόνα ακόμα κι όταν η δράση εξελίσσεται ακατάπαυστα και δε θες κάτι άλλο! Το ηχείο X-Balanced εγγυάται ήχο με σπουδαία πιστότητα ενώ το Acoustic Multi-Audio με τα δύο tweeters στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, κάνει τον ήχο να ακολουθεί την εικόνα για αποτέλεσμα που κόβει την ανάσα.

LG 65QNED966 QNED 65” 8K Ultra HD

Εξαιρετική από κάθε άποψη πρόταση, η LG 65QNED966 είναι ένα 8K μοντέλο, έτοιμο να σου προσφέρει αξέχαστες ποδοσφαιρικές και όχι μόνο συγκινήσεις. Ενσωματώνει τεχνολογία Quantum Dot NanoCell Color με τον οπίσθιο φωτισμό της να αποτελείται από μικρότερες λυχνίες LED που με τη σειρά τους εξασφαλίζουν υψηλότερη φωτεινότητα και μεγαλύτερη λεπτομέρεια εικόνας. Οι περισσότερες ζώνες φωτεινότητας έχουν ως αποτέλεσμα και ρεαλιστικότερη κίνηση χωρίς παραμορφώσεις χρώματος (υπάρχει και σχετική πιστοποίηση από την Intertek) ακόμα και στις πλέον ευρείες γωνίες θέασης. Τα 2.2 κανάλια ήχου, τέλος, δημιουργούν ένα ασυναγώνιστο surround υπερθέαμα που θα σε μεταφέρει από τον καναπέ στην κερκίδα.