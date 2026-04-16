Γιατί αυτός ο χαμογελαστός μακάκος θα κρίνει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες για το μέλλον και την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ότι πολύ σύντομα, εταιρείες θα μπορούν να αντικαταστήσουν τη μουσική, τις ταινίες και τα βιβλία που δημιουργούν οι άνθρωποι με μια ατελείωτη ροή περιεχομένου που θα παράγεται από AI.

Αυτός είναι ένας φόβος που έχουν εκφράσει κατά καιρούς πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί, εκτιμώντας ότι η δουλειά τους θα χάσει μεγάλο μέρος της αξίας της.

Όπως, όμως, γράφει το BBC σε μια εξαιρετική του ανάλυση περί πνευματικών δικαιωμάτων, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε πρόσφατα μια απόφαση σχετικά με την AI και τα copyrights που υποδηλώνει ότι αυτό το ανησυχητικό κατά πολλούς σενάριο είναι πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθεί απο ό,τι θα ήλπιζε η τεχνολογική βιομηχανία.

Η πορεία παραμένει αβέβαιη και αυτή τη στιγμή το νομικό σύστημα αποτελεί το πεδίο μάχης που θα διαμορφώσει ό,τι διαβάζετε, βλέπετε και ακούτε για το υπόλοιπο της ζωής σας.

Όλα όμως ξεκινούν από έναν φαινομενικά ασήμαντο μακάκο, αυτόν που βλέπετε στη φωτογραφία να σας χαμογελά πονηρά και μια ιστορία που έλαβε χώρα πριν από 15 χρόνια. Διότι για να απαντηθεί το ερώτημα «τι συμβαίνει όταν κάτι που δεν είναι άνθρωπος δημιουργεί τέχνη», δικαστικές μάχες επικεντρώθηκαν γύρω από αυτή την εικόνα που πιθανότατα θα επηρεάσει ό,τι καταλήγει στο μέλλον στις οθόνες και τα ακουστικά σας.

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