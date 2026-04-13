Τέλος στην εργασία όπως την ξέραμε – Η OpenAI ζητά 4ήμερο και εισόδημα για όλους

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα την ανθρώπινη , γεγονός που θα επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στην εργασία, αλλά και στο πώς ζούμε και πληρώνουμε φόρους, όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο πολιτικής που εξέδωσε η OpenAI.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Euronews, η εταιρεία καλεί τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να αναθεωρήσουν τα θεμέλια της οικονομίας, καθώς ο μετασχηματισμός που φέρνει η νέα τεχνολογία απειλεί να ανατρέψει τα παραδοσιακά μοντέλα απασχόλησης και εισοδήματος.

Δημόσιο ταμείο πλούτου και μερίσματα για τους πολίτες



Μία από τις πιο ρηξικέλευθες προτάσεις της εταιρείας αφορά στη δημιουργία ενός δημόσιου ταμείου πλούτου. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν μερίδιο στην οικονομική ανάπτυξη που τροφοδοτείται από την τεχνολογία.

Το ταμείο αυτό θα μπορούσε να επενδύει σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, τόσο σε εταιρείες που αναπτύσσουν συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη όσο και σε επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν στην παραγωγή τους. Μάλιστα, σύμφωνα με το έγγραφο, οι αποδόσεις αυτών των επενδύσεων θα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους πολίτες ως κοινωνικό μέρισμα.

Πιλοτικά προγράμματα για τετραήμερη εργασία

Ταυτόχρονα, η OpenAI προτρέπει τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν κίνητρα για την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Η πρόταση ορίζει ότι η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνει χωρίς καμία απώλεια στις αποδοχές των εργαζομένων.

Με αυτόν τον τρόπο, η αύξηση της παραγωγικότητας που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας θα μεταφράζεται σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον άνθρωπο. Την ίδια κατεύθυνση έχουν υποστηρίξει δημόσια και άλλοι ηγέτες του κλάδου, όπως ο Τζεν-Σουν Χουάνγκ της Nvidia και ο Έρικ Γιούαν της Zoom.

Φόρος στον αυτοματισμό και νέο φορολογικό σύστημα

Η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, ειδικά στις ΗΠΑ. Έτσι, προτείνεται η μετατόπιση του βάρους από τη φορολογία της εργασίας στη φορολόγηση των εταιρικών εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών.

Πάντως, η OpenAI προειδοποιεί ότι η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της τεχνολογίας θα πλήξει τα έσοδα για την κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, εξετάζεται η επιβολή ειδικού φόρου στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση επιλέγει την αυτοματοποιημένη εργασία αντί της ανθρώπινης.

Φορητοί λογαριασμοί παροχών από την εργασία

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία «φορητών λογαριασμών» για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη, οι οποίοι θα ακολουθούν τον εργαζόμενο σε κάθε του επαγγελματικό βήμα. Την ίδια στιγμή, ηγέτες όπως ο Έλον Μασκ της xAI και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI θεωρούν το καθολικό βασικό εισόδημα ως μια πιθανή αναγκαιότητα για το μέλλον.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι προειδοποιήσεις. Ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ανέφερε σε πρόσφατο δοκίμιό του ότι η υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί «συνταγή για υπαρξιακό κίνδυνο». Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η υπερφυής τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μπορεί να ξεπεράσει τους ανθρώπους και θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί, είναι μια συνταγή για υπαρξιακό κίνδυνο».

Ως λύση, ο ίδιος προτείνει τον αυστηρό έλεγχο στις εξαγωγές κρίσιμων τεχνολογιών, όπως τα τσιπ επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM), καθώς και τη θέσπιση νόμων για τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των μοντέλων αυτών.

Πηγή: ieidiseis.gr