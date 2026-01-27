2016 - 2026: Η δεκαετία που ο κόσμος άλλαξε πριν καν το καταλάβουμε

Από το 2016 έως το 2026 ο κόσμος μπήκε σε μια φάση διαρκούς επιτάχυνσης με ρυθμούς που παλαιότερα θα απαιτούσαν γενιές για να γίνουν αισθητοί.

Η αλλαγή δεν εκδηλώθηκε σταδιακά αλλά συσσωρεύτηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες και οι οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε με ταχύτητα και παράλληλα ενισχύθηκε κατακόρυφα η ψηφιακή παρουσία της ανθρωπότητας καθώς δισεκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εντάχθηκαν σε ένα κοινό παγκόσμιο περιβάλλον πληροφορίας κατανάλωσης και επικοινωνίας.

Η σύνδεση αυτή επηρέασε βαθιά την καθημερινότητα την εργασία και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ο χρόνος και η προσοχή.

Η καθημερινή ζωή αναδιαμορφώθηκε μέσα από υπηρεσίες που υποσχέθηκαν ευκολία και άμεση ανταπόκριση. Το streaming έγινε ο βασικός τρόπος ψυχαγωγίας οι ψηφιακές πλατφόρμες μετέτρεψαν την κατανάλωση σε στιγμιαία εμπειρία και η εργασία αποσυνδέθηκε από τον φυσικό χώρο του γραφείου.

Παράλληλα η ψυχαγωγία και τα μέσα άλλαξαν ριζικά με τάσεις που διαδίδονται ταυτόχρονα παγκοσμίως και ανθρώπους που γίνονται γνωστοί μέσα από το διαδίκτυο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποκτώντας επιρροή που παλαιότερα απαιτούσε χρόνια.

