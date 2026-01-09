Το Gmail αλλάζει μετά από 20 χρόνια και φέρνει δύο μεγάλες ανατροπές

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια με ελάχιστες αλλαγές, το Gmail περνά σε μια νέα φάση, καθώς η Google επιβεβαίωσε δύο σημαντικές αναβαθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Η πρώτη αλλαγή αφορά την καθολική διάθεση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Λειτουργίες όπως αυτόματες περιλήψεις email, βοήθεια στη σύνταξη και προτεινόμενες απαντήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες μόνο σε επί πληρωμή προγράμματα, αρχίζουν να προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους χρήστες. Τα εργαλεία βασίζονται στα μοντέλα Gemini της Google και ενσωματώνονται απευθείας στο περιβάλλον του Gmail. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα τα ενεργοποιήσουν.

Παράλληλα, η Google προχωρά σε μια αλλαγή που μεταβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του Gmail. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της βασικής διεύθυνσης email χωρίς δημιουργία νέου λογαριασμού. Όλα τα δεδομένα, τα μηνύματα και οι συνδεδεμένες υπηρεσίες παραμένουν, ενώ η παλιά διεύθυνση συνεχίζει να λειτουργεί. Η δυνατότητα αυτή θα προσφέρεται με περιορισμούς στον αριθμό και στο χρονικό διάστημα των αλλαγών.

Οι δύο αναβαθμίσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια λογαριασμών. Η Google έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για επιθέσεις που στοχεύουν λογαριασμούς συνδεδεμένους με πολλές υπηρεσίες, επισημαίνοντας τη σημασία ισχυρών μηχανισμών προστασίας.

Συνολικά, οι αλλαγές μετατρέπουν το Gmail σε μια πιο ευέλικτη αλλά και πιο απαιτητική πλατφόρμα, με τους χρήστες να καλούνται πλέον να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την αυτοματοποίηση και την ψηφιακή τους ταυτότητα.

Πηγή: unboxholics.com