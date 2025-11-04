Οι τρεις 22χρονοι που ξεπέρασαν τον Ζάκερμπεργκ και έγιναν οι νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο

Η νέα γενιά της τεχνολογικής επανάστασης έχει ήδη 3 ονόματα που γράφουν ιστορία, καθώς οι Brendan Foody, Adarsh Hiremath και Surya Midha έγιναν οι νεότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο σε ηλικία 22 ετών μετά τη χρηματοδότηση $350 εκατ. που ανέβασε τη συνολική αξία της εταιρείας τους Mercor στα $10 δισ.

Η Mercor δημιουργεί μια νέα αγορά για την τεχνητή νοημοσύνη συνδέοντας κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια με ειδικούς που ετικετοποιούν δεδομένα και εκπαιδεύουν μοντέλα.

Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει τη συλλογική ανθρώπινη γνώση σε καθαρότερα και αποδοτικότερα συστήματα μηχανικής μάθησης που στηρίζουν τις πιο προχωρημένες εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι 3 ιδρυτές εγκατέλειψαν τις σπουδές τους για να χτίσουν την εταιρεία από το μηδέν και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να συντονίζουν δεκάδες χιλιάδες συνεργάτες σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας.

Με τη Mercor να απογειώνεται οι 3 αυτοί νέοι ξεπέρασαν τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ που είχε μπει στη λίστα του Forbes στα 23 του.

