Σάλος με ρομπότ της Tesla που άρχισε το... ξύλο σε πρεμιέρα ταινίας, μπροστά στον Τζάρεντ Λέτο (vid)

Ένα ρομπότ της Tesla κατάφερε να επισκιάσει τους σταρ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του Tron: Ares στο Λος Άντζελες.

Το ανθρωποειδές μηχάνημα, γνωστό ως Optimus, τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν άρχισε να κάνει κινήσεις που θύμιζαν… κουνγκ φου μπροστά στον ηθοποιό Τζάρεντ Λέτο, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.

Το στιγμιότυπο, που δημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Tesla στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Πολλοί χρήστες το βρήκαν διασκεδαστικό, ωστόσο δεν έλειψαν και εκείνοι που θεώρησαν την επίδειξη υπερβολική – ακόμη και ανησυχητική, καθώς λίγο αργότερα υπήρξαν αναφορές για τεχνική δυσλειτουργία που φέρεται να οδήγησε σε τραυματισμό ενός τεχνικού της ομάδας.

I’m at the TRON: Ares movie premiere with Jared Leto 👀



Check out my sick kung fu moves 😈 pic.twitter.com/lpl3QbYLnH — Optimus (@TeslaAIBot) October 7, 2025

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον νομικές διαστάσεις, με αγωγή να κατατίθεται εναντίον της εταιρείας για «βίαιη δυσλειτουργία» του ρομπότ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αν και η Tesla δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, το περιστατικό έχει ανοίξει για άλλη μια φορά τη συζήτηση γύρω από τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και την ασφάλεια των ρομπότ που αλληλεπιδρούν με το κοινό.

Διάβασε πώς ένα απλό στιγμιότυπο δημοσίων σχέσεων εξελίχθηκε σε σκάνδαλο που απειλεί να πλήξει την εικόνα της Tesla.

Πηγή: iefimerida.gr