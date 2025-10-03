Μας ακούει το κινητό μας; Το Instagram απαντά στη διάσημη θεωρία του ίντερνετ (vid)

Όλοι λίγο-πολύ έχουμε ζήσει το ίδιο σκηνικό, να μιλάμε για ένα προϊόν και σε λίγα λεπτά να βλέπουμε διαφήμιση γι’ αυτό στο feed μας.

Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες, λοιπόν, του ίντερνετ, όπως ότι το Instagram ανοίγει κρυφά το μικρόφωνο του κινητού και “ακούει” τις συζητήσεις μας, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο.

Ο Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram, βγήκε ξανά να το διαψεύσει, με ένα βίντεο που ανέβασε και ξεκαθάρισε ότι το Instagram δεν ηχογραφεί κρυφά τους χρήστες, ενώ εξήγησε γιατί η θεωρία αυτή φαίνεται τόσο πειστική. Όπως είπε, κάτι τέτοιο θα εξαντλούσε την μπαταρία και θα άναβε το φωτάκι του μικροφώνου, άρα δεν στέκει ούτε τεχνικά.

Γιατί όμως το πιστεύουμε ακόμη; Σύμφωνα με τον Mosseri, μπορεί να έχουμε ήδη ψάξει για το προϊόν και να το ξεχάσαμε, οι διαφημιστές να έχουν μοιραστεί δεδομένα με την πλατφόρμα, οι φίλοι μας να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ή να έχουμε δει μια διαφήμιση νωρίτερα χωρίς να το καταλάβουμε. Και βέβαια, μερικές φορές είναι απλή σύμπτωση.

Βέβαια, η καχυποψία παραμένει, ενώ τώρα που η Meta ανακοίνωσε ότι σύντομα θα αξιοποιεί τις συνομιλίες με τον AI βοηθό της για πιο προσωποποιημένες διαφημίσεις, πολλοί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται καν ηχογράφηση για να ξέρει τι θέλουμε. Παρ’ όλα αυτά, η θεωρία δεν σταματάει να επιστρέφει, τροφοδοτώντας συνεχώς τη δυσπιστία των χρηστών.

Πηγή: unboxholics.com