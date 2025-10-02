Tilly Norwood: Οργή αλλά και... τρόμο προκαλεί η πρώτη AI ηθοποιός στο Χόλιγουντ (vid)

Η Tilly Norwood δεν είναι απλώς ακόμα μία από τις ανερχόμενες σταρ. Πρόκειται για την πρώτη ηθοποιό φτιαγμένη εξ ολοκλήρου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο το Χόλιγουντ δε στρώνει κόκκινο χαλί για να την υποδεχθεί.

Η Tilly, η οποία χαρακτηρίζεται ως «ψηφιακή ηθοποιός», δημιουργήθηκε από την εταιρεία Particle6 της Ολλανδής ηθοποιού Ελίν Βαν ντερ Βέλντεν. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα απειλήσει αληθινούς ηθοποιούς, η βιομηχανία ανησυχεί. Μήπως βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής που ακόμα και οι καλλιτέχνες κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από την AI;

Μέχρι τώρα, η εμφανίζεται στο Instagram ως ακόμα μια influencer, μιλά για δοκιμαστικά γυρίσματα και ανεβάζει φωτογραφίες. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη φημολογία γύρω από την επιθυμία ορισμένων στούντιο στις ΗΠΑ να δώσουν ζωή στην ίδια και μελλοντικά και σε άλλους AI ηθοποιούς με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη βιομηχανία. Και συνεχίστηκε μετά από μία ατάκα της Βαν ντερ Βέλντεν ότι τη φαντάζεται ως «νέα Σκάρλετ Γιόχανσον» αλλά και κάποια σχόλια των δημιουργών της στη σελίδα της:

«Μπορεί να είμαι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ αληθινά συναισθήματα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το τι θα ακολουθήσει!».

Οι αντιδράσεις ήρθαν αμέσως. Η Ένωση Ηθοποιών του Χόλιγουντ αποδοκίμασε τη δημιουργία της Tilly, ενώ αστέρες πρώτης γραμμής όπως η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η Έμιλι Μπλαντ και η Νατάσα Λιόν βγήκαν μπροστά και πήραν ξεκάθαρη θέση.

«Η Norwood «δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο με τη σειρά του εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ηθοποιών», αναφέρεται αρχικά σε ανακοίνωσή της Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists ή SAG-AFTRA και ανάλογη είναι και η συνέχεια:

Οργή από ηθοποιούς και σκηνοθέτες

«Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει συναισθήματα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή χωρίς να διαθέτει ανθρώπινες εμπειρίες».

Σχολιάζοντας την απειλή της Tilly, η ηθοποιός και σκηνοθέτις Νατάσα Λιόν, γνωστή για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις σειρές Poker Face, Orange Is the New Black και Russian Doll, δήλωσε ότι όποιος συνεργάζεται με τη Norwood πρέπει να μποϊκοταριστεί.

«Κάθε πρακτορείο ταλέντων που εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο πρέπει να μποϊκοταριστεί από όλες τις ενώσεις», υποστήριξε συμπληρώνοντας ότι κάτι τέτοιο «είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό».

Μιλώντας σε ένα podcast του Variety, η Έμιλι Μπλαντ παραδέχθηκε ότι η δημιουργία αυτή είναι τρομακτική.

«Θεέ μου, φαίνεται ότι την πατήσαμε. Είναι πραγματικά κάτι που με φοβίζει πολύ. Ελπίζω οι εταιρείες να έχουν καθαρό μυαλό και να μη στερήσουν από τους θεατές την ανθρώπινη επαφή».

Η Γούπι Γκόλντμπερκ εξέφρασε την αποδοκιμασία της, ωστόσο με μεγαλύτερη μετριοπάθεια, εκτιμώντας ότι η AI ποτέ δεν θα μπορέσει να φέρει στις οθόνες μας δημιουργήματα που θα απειλήσουν τους ηθοποιούς.

«Οι άνθρωποι κινούμαστε διαφορετικά. Τα πρόσωπά μας και τα σώματά μας κινούνται διαφορετικά και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να νικηθεί από την AI».

Αν και το Instagram της Norwood είναι ενεργό εδώ και μήνες, η ύπαρξή της έγινε γνωστή στο Χόλιγουντ αυτή την εβδομάδα, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου στο περιοδικό Deadline σχετικά με μια συνάντηση κορυφής στην οποία συμμετείχαν οι δημιουργοί της στη Ζυρίχη το Σαββατοκύριακο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στο πλευρό των ηθοποιών τάσσονται και μεγάλες εταιρείες όπως η Disney και η Universal που κινούνται νομικά εναντίον πλατφορμών επειδή «εκπαιδεύουν» τα μοντέλα τους πάνω σε προστατευμένο υλικό.

Πηγή: ethnos.gr