To Spotify διαγράφει 75 εκατομμύρια κομμάτια και βάζει κανόνες στην AI μουσική

Το Spotify αποφάσισε να βάλει κανόνες στην ανεξέλεγκτη παραγωγή μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη. Με εργαλεία όπως τα Suno και Udio να δημιουργούν αμέτρητα κομμάτια μέσα σε δευτερόλεπτα, η πλατφόρμα κινδυνεύει να πνιγεί από spam.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νέες πολιτικές που στοχεύουν σε τρία βασικά μέτωπα: το spam, τις απομιμήσεις φωνής και τη διαφάνεια γύρω από το πότε χρησιμοποιείται AI στη μουσική.

Σε συνεργασία με τον οργανισμό DDEX, ετοιμάζεται ένα νέο σύστημα metadata, ώστε να δηλώνεται ξεκάθαρα αν και πώς χρησιμοποιήθηκε AI στην παραγωγή ενός τραγουδιού, από τα φωνητικά και τα όργανα μέχρι τη μίξη. Ήδη 15 μεγάλες δισκογραφικές και διανομείς έχουν δεσμευτεί να το υιοθετήσουν.



Παράλληλα, η εταιρεία κηρύσσει πόλεμο στα voice clones και τα deepfakes, απαγορεύοντας κάθε μορφή χρήσης φωνής καλλιτέχνη χωρίς άδεια. Επιπλέον, ενεργοποιεί νέα φίλτρα για να μπλοκάρει όσους ανεβάζουν καταιγισμό από 30’’ κομμάτια ή παραλλαγές του ίδιου track απλώς για να εισπράξουν χρήματα. Σύμφωνα με την εταιρεία, μόνο τον τελευταίο χρόνο αφαιρέθηκαν πάνω από 75 εκατομμύρια spam τραγούδια.

Η πλατφόρμα δεν αποκλείει τη χρήση AI στη δημιουργία, αλλά θέλει να βεβαιωθεί πως η ΑΙ στη μουσική δεν θα “σκεπάσει” τους αυθεντικούς καλλιτέχνες.

