Ειδικοί προειδοποιούν: Τα smartphones σε μικρή ηλικία συνδέονται με διαταραχές ψυχικής υγείας

Η χρήση smartphone σε ηλικία κάτω των 13 ετών μπορεί να αφήσει βαθιά και μόνιμα σημάδια στην ψυχική υγεία, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 100.000 νέων.

Η μελέτη έδειξε ότι όσοι απέκτησαν συσκευή πολύ νωρίς ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν αυτοκτονικές σκέψεις, επιθετικότητα, αποξένωση και χαμηλή αυτοεκτίμηση στην ενήλικη ζωή.

Οι ερευνητές εντόπισαν ως κύριες αιτίες την πρόωρη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την απώλεια ύπνου. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία απόκτησης του πρώτου κινητού, τόσο χειρότερη αποδεικνύεται η μελλοντική ψυχική ευεξία.

Η ομάδα από το Sapien Labs ζητά άμεσα μέτρα, όπως περιορισμούς ηλικίας, εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό και αυστηρότερη ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας. Παρομοιάζει μάλιστα την αναγκαιότητα αυτών των ρυθμίσεων με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη για τον καπνό και το αλκοόλ.

Πηγή: unboxholics.com