Αυτό είναι το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που πήρε έγκριση - Έχει δυνατότητα πτήσης 176χλμ (vid)

Η startup Alef με έδρα το San Mateo, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή των μετακινήσεων, έχοντας εξασφαλίσει συνεργασίες με τα αεροδρόμια Hollister και Half Moon Bay στη Silicon Valley για να ξεκινήσει τις πρώτες δοκιμές του ιπτάμενου οχήματός της.

Το μοντέλο που έχει κλέψει τις εντυπώσεις, είναι το Model A, ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα που υπόσχεται αυτονομία 200 μιλίων στο δρόμο και δυνατότητα πτήσης που φτάνει τα 110 μίλια.

Με τιμή που αγγίζει τα 300.000 δολάρια, το Model A έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 3.300 προπαραγγελίες, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού είναι ιδιαίτερα έντονο. Το όχημα κατατάσσεται στην κατηγορία των “ultralight” αεροσκαφών, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται τυπική πιστοποίηση για να βγει στον αέρα. Ωστόσο, αυτό συνοδεύεται από περιορισμούς, όπως η δυνατότητα πτήσης μόνο με το φως της ημέρας και η απαγόρευση να πετάει πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Η Alef τονίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας ανά διαδρομή είναι χαμηλότερη ακόμη και από ένα Tesla, ενώ το project δουλεύεται για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Οι δοκιμές που ακολουθούν στα δύο αεροδρόμια θα επικεντρωθούν κυρίως στο πώς το όχημα θα μπορέσει να ενταχθεί ομαλά στα ήδη υπάρχοντα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας.

Πηγή: unboxholics.com