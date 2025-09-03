Ποια χώρα ήδη καθιέρωσε υποχρεωτικά μαθήματα ΑΙ στα σχολεία από την πρώτη δημοτικού

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, η Κίνα εισήγαγε επισήμως την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, όχι ως επιλογή, αλλά ως υποχρεωτικό μάθημα.

Όλοι οι μαθητές, ακόμα και τα παιδιά 6 ετών, θα παρακολουθούν πλέον AI μαθήματα σε δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη χώρα.

Το ελάχιστο που προβλέπεται είναι οκτώ ώρες διδασκαλίας AI τον χρόνο, ενώ τα σχολεία καλούνται να εκσυγχρονίσουν το πρόγραμμα σπουδών, να εκπαιδεύσουν εκπαιδευτικούς και να ενσωματώσουν σχετικές έννοιες σε μαθήματα, όπως η τεχνολογία και οι φυσικές επιστήμες.

Οι μικρότερες ηλικίες θα ξεκινούν με εισαγωγικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εικόνες και διαδραστικά παιχνίδια. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μπαίνουν σε πιο προχωρημένες έννοιες, όπως η μηχανική μάθηση, η ρομποτική και οι πραγματικές εφαρμογές AI στην κοινωνία και την οικονομία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Κίνας να διασφαλίσει ότι οι επόμενες γενιές θα είναι τεχνολογικά καταρτισμένες, ικανές να αντεπεξέλθουν σε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι παντού.

Η Κίνα, λοιπόν, αποφάσισε να ξεκινήσει από το δημοτικό σχολείο και να μετατρέψει τη γνώση της τεχνητής νοημοσύνης σε βασική δεξιότητα του αύριο.

