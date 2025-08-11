Όσο εσύ σκρολάρεις: Τόσα χρήματα «βγάζουν» από σένα Facebook και Instagram

Νούμερο που, αν μη τι άλλο, προκαλεί ζάλη.

Ποιος είπε ότι τα social media είναι 100% δωρεάν και δεν στοιχίζουν; Διάβασε πόσα βγάζουν από σένα Facebook και Instagram, μ' ένα κλικ στο instanews.gr