Συγκεκριμένα, το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο που δημιουργήθηκε εξ’ ολοκλήρου από AI και το αποτέλεσμα είναι το λιγότερο εντυπωσιακό.

Ο Nicolas Neubert είχε την ιδέα να φτιάξει ένα trailer με την Midjourney και την Runway, για μία υποτιθέμενη ταινία. Εκείνος έδωσε τις εντολές και τις λέξεις «κλειδιά» σε αυτές τις AI και δημιούργησαν ένα trailer για μία ψεύτικη ταινία που την ονόμασε ο ίδιος Genesis.

Κατά τη διάρκεια του trailer εμφανίζονται εικόνες και μοντέλα ανθρώπων, αλλά και ρομπότ που έφτιαξε η AI, ενώ βλέπουμε και λεζάντες όπως: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή, η ανθρωπότητα πρέπει να σηκωθεί και πάλι και να διεκδικήσει». Αξίζει να αναφερθεί, ότι το βίντεο δημιουργήθηκε μέσα σε 7 ώρες.

Πώς φτιάχτηκε το βίντεο;

Εικόνες από το Midjourney

Βίντεο από την Runway

Το μοντάζ έγινε στο Capcut

Φυσικά, πολλοί ήταν εκείνοι που μπερδεύτηκαν όπως μεταφέρει το Forbes, αφού νόμιζαν ότι πρόκειται για μία κανονική ταινία, και όχι για κάτι ψεύτικο. Ο Neubert είναι επίσης designer της Volkswagen στην Γερμανία.

Πηγή: unboxholics.com

🎬 Trailer: Genesis (Midjourney + Runway)



We gave them everything.

Trusted them with our world.

To become enslaved - become hunted.



We have no choice.

Humanity must rise again to reclaim.



Images: Midjourney

Videos: #Runway

Music: Pixabay / Stringer_Bell

Edited in: CapCut pic.twitter.com/zjeU7YPFh9