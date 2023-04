Η SpaceX του Έλον Μασκ θα εκτοξεύσει τον Starship, τον μεγαλύτερο πύραυλο που κατασκευάστηκε ποτέ

Έχει ύψος σχεδόν 120 μέτρα και έχει σχεδιαστεί για να έχει σχεδόν διπλάσια ώθηση από οποιονδήποτε πύραυλο που έχει φτιαχτεί ποτέ, σύμφωνα με το BBC.

Την Δευτέρα του Πάσχα (18/4), θα πραγματοποιηθεί επίδειξη χωρίς πλήρωμα, με τον πύραυλο να απογειώνεται από την Μπόκα Τσίκα στο Τέξας. Στόχος είναι να σταλεί το ανώτερο μέρος του οχήματος προς τα ανατολικά, για να ολοκληρώσει σχεδόν έναν κύκλο γύρω από τον πλανήτη.

Εκκληση από τον Μασκ να μετριάσει τις προσδοκίες ο κόσμος

Ο Έλον Μασκ απηύθυνε έκκληση σε όλους να μετριάσουν τις προσδοκίες τους. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν πύραυλο να παρουσιάσει κάποιου είδους αποτυχία στην αρχική του διαδρομή.

«Είναι η πρώτη εκτόξευση ενός πολύ περίπλοκου, γιγαντιαίου πυραύλου, οπότε μπορεί να μην εκτοξευτεί. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, και αν δούμε κάτι που να μας ανησυχεί, θα αναβάλουμε την εκτόξευση. Αν εκτοξεύσουμε, θα θεωρούσα ότι οτιδήποτε δεν θα οδηγήσει στην καταστροφή της ίδιας της εξέδρας εκτόξευσης θα είναι μια νίκη», δήλωσε σε εκδήλωση του Twitter Spaces, ο δισεκατομμυριούχος.

Η ώρα της εκτόξευσης και το όραμα του Μασκ

Η SpaceX θα προσπαθήσει να απογειώσει το Starship, στις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Αναμένεται ότι χιλιάδες θεατές θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε παράκτιες τοποθεσίες στον Κόλπο του Μεξικού για να παρακολουθήσουν την εκτόξευση.

Ο Έλον Μασκ ελπίζει να ανατρέψει εντελώς την επιχείρηση πυραύλων με το Starship. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως και γρήγορα επαναχρησιμοποιήσιμος. Ο ιδιοκτήτης του twitter οραματίζεται να πετάει ανθρώπους και δορυφόρους σε τροχιά πολλές φορές την ημέρα, με τον ίδιο τρόπο που ένα αεροσκάφος μπορεί να διασχίσει τον Ατλαντικό. Μάλιστα, πιστεύει ότι το όχημα θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια εποχή διαπλανητικών ταξιδιών για τους απλούς ανθρώπους.

Το σχέδιο της εκτόξευσης του Starship

Το πάνω τμήμα του Starship έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε μικρά άλματα, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εκτοξευθεί ολόκληρος. Αυτός ο εκτοξευτήρας-μαμούθ, που ονομάζεται Super Heavy, εκτοξεύτηκε ενώ ήταν στερεωμένος στη βάση εκτόξευσης τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι κινητήρες σε εκείνη την περίπτωση είχαν μειωθεί στο 50% της ικανότητάς τους.

Υποθέτοντας ότι όλα θα εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Starship θα σηκωθεί και θα κατευθυνθεί προς τον Κόλπο του Μεξικού, με τους 33 κινητήρες στο κάτω μέρος του προωθητικού κινητήρα που τροφοδοτείται με μεθάνιο, να καίνε για δύο λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.

Σε αυτό το σημείο, τα δύο μισά του πυραύλου θα διαχωριστούν και το πάνω τμήμα, το σκάφος, θα συνεχίσει με τους δικούς του κινητήρες για άλλα έξι λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Μέχρι τότε, θα πρέπει να περάσει πάνω από την Καραϊβική και να ταξιδεύσει στο διάστημα περισσότερο από 100 χιλιόμετρα, πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη.

Η SpaceX θέλει ο εκτοξευτήρας Super Heavy να προσπαθήσει να πετάξει πίσω κοντά στις ακτές του Τέξας και να κατέβει κάθετα, για να αιωρηθεί ακριβώς πάνω από τα νερά του Κόλπου. Στη συνέχεια θα του επιτραπεί να ανατραπεί και να βυθιστεί.

Το σκάφος στοχεύει να επανέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα μετά από σχεδόν μια πλήρη περιστροφή της Γης, κατεβαίνοντας στον Ειρηνικό ακριβώς βόρεια των νησιών της Χαβάης. Του έχουν δοθεί προστατευτικά πλακάκια για να αντιμετωπίσει την τεράστια θέρμανση που θα υποστεί κατά την κάθοδο. Τέλος, η πτώση του Starship στον ωκεανό έχει προγραμματιστεί να γίνει 90 λεπτά μετά την απογείωση.

