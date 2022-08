Έπεσε...ξύλο σε φιλικό αγώνα NFL-Καβγάς με μπουνιές και κλωτσιές (vid)

Μια εικόνα που δεν συνηθίζεται σε γήπεδο στην Αμερική, κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από τα social media. Ο αγώνας των Jacksonville Jaguars και των Pittsburgh Steelers ήταν σε επίπεδο φιλικού, αλλά δεν ήταν καθόλου φιλικοί οι φίλαθλοι στις κερκίδες.

Όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο, όλα ξεκίνησαν από έναν -αρχικά- λεκτικό καβγά ανάμεσα σε δύο παρέες, αλλά δεν άργησαν να πιαστούν και στα χέρια.

Μπουνιές, κλωτσιές και μπύρες να ίπτανται ήταν όσα αντίκριζαν οι τριγύρω, την ώρα ενός φιλικού αγώνα, με τους συμπλεκόμενους να μην μαζεύονται, ώσπου έφτασαν πια οι υπεύθυνοι ασφαλείας και ηρέμησαν τα πνεύματα.

Big fight at the #Jaguars-#Steelers game just now.



Disclaimer: Violence pic.twitter.com/VmwTUIhVVy