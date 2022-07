Πιστοί και... άπιστοι πήγαν στο ΟΑΚΑ για να προσκυνήσουν τους Iron Maiden

Αν ο οικουμενικός πατριάρχης έκανε κάλεσμα έναντι αντιτίμου στο ΟΑΚΑ πάνω από 5.000 άτομα λογικά δεν θα μάζευε. Oι Μaiden αντιθέτως, προσέλκυσαν κοντά 40.000 πιστούς και όχι μόνο, και αυτό δίνει θεϊκές διαστάσεις στην προχθεσινή ιεροτελεστία.

Όταν οι συμμαθητές μου φορούσαν μαύρα κολλητά ρούχα, άρβυλα και άκουγαν Maiden εγώ φορούσα συνήθως φόρμες, αθλητικά και άκουγα Madonna και Michael Jackson στο τσακίρ κέφι.

Πως πείστηκα να πάω λοιπόν στη συναυλία; Πολύ πιο εύκολα απ’ ότι το 2009 που πήγα σχεδόν δια της βίας στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσω ACDC και έκτοτε μπήκαν στη λίστα των αγαπημένων μου γκρουπ.

Ήξερα πια ότι ναι μεν θα ακούσω το πολύ δυο τραγούδια που θα αναγνώριζα, αλλά θα παρακολουθούσα υπερθέαμα. Όπως κι έγινε.

Μερικά πράγματα στη ζωή σου πρέπει να τα δεις ή να τα κάνεις προτού πεθάνεις. Μπορεί να μην είσαι μουσουλμάνος, αλλά δεν γίνεται να πας Κωνσταντινούπολη αδερφέ μου να πας Αγιά Σοφιά και να μην επισκεφτείς το Μπλε Τζαμί…

Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, φτάσαμε ΟΑΚΑ, η παρέα φουλ ενθουσιασμένη, εγώ εντάξει δεν είχα κατουρηθεί και από τη χαρά μου και παίρνουμε τις θέσεις μας στην κερκίδα.

Βλέποντας τον παλμό που υπήρχε με το που ξεκίνησε η συναυλία σκέφτηκα πόσο θα ήθελα να ήμουν στην αρένα, την κανονική όχι πίσω από τα ψυγεία γνωστής μάρκας μπύρας που τη χώριζαν στη μέση. Βεβαίως όταν ντουμάνιασε ο αγωνιστικός χώρος από τα καπνογόνα και οι μπύρες έπεφταν βροχή, ήμουν σίγουρη ότι είχα κάνει τη σωστή επιλογή ευρισκόμενη σε απόσταση ασφαλείας. Ποτέ δεν πίστευα στις ευεργετικές ιδιότητες των σαμπουάν μπύρας...

Την ίδια άποψη με μένα είχε και ο θεός ο Μπρους Ντίκινσον, ο οποίος αντί του πρώτου κουπλέ του ενός εκ των δυο τραγουδιών που ήξερα (του The number of the beast) προτίμησε να στολίσει σε άπταιστα «γαλλικά», τον κόπανο που του σκασε το καπνογόνο στη μάπα με αποτέλεσμα να του κοπεί η ανάσα και να αποσυρθεί στο παρασκήνιο για λίγη ώρα.

Βλέποντας τον Ντίκινσον από απόσταση τέτοια που δεν θα μπορούσαν να είναι ορατά σημάδια γήρατος, σκεφτόμουν ότι δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα ένιωθα δέος και θαυμασμό βλέποντας την ενέργεια ενός 63χρονου. Επί δυο ώρες ο τύπος δεν σταμάτησε να χτυπιέται και όπως εύστοχα παρατήρησε κάποιος στο τουίτερ: «Έτρεξε στο ΟΑΚΑ περισσότερο από όλη την εντεκάδα της ΑΕΚ στην περσινή σεζόν» (μένω να ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μια κακή ανάμνηση με Αλμέιδα).

Εντάξει για σκηνικά, φωτισμό, ατμόσφαιρα, σολαρίσματα από τους τρεις κιθαρίστες ότι και να γράψω θα είναι πραγματικά λίγο. Ως μη ειδική δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Θα σημειώσω μόνο πώς κάποια πράγματα είτε σου αρέσουν είτε όχι, δεν μπορείς παρά να τους αποδώσεις τον δέοντα σεβασμό για την ποιότητα και τη διαχρονικότητα τους.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους Iron Maiden και γι αυτό καταφέρνουν ακόμα να κερδίζουν νέο κοινό. Απόδειξη το ετερογενές ηλικιακά πλήθος που συνέρρευσε να τους αποδώσει φόρο τιμής!