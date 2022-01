Αποθέωσαν Βλάχοβιτς οι οπαδοί της Γιουβέντους (vid)

Η "Γηραιά Κυρία" είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον πρώτο φετινό σκόρερ της Serie A (17 γκολ), καταβάλλοντας 75 εκατ. ευρώ στη Φιορεντίνα. Ο Βλάχοβιτς βρίσκεται ήδη στο Τορίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Οπαδοί της Γιουβέντους μάλιστα τον περίμεναν έξω από το ιατρικό κέντρο και τον αποθέωσαν.

Σημειώνεται ότι ο Βλάχοβιτς θα λαμβάνει ετησίως 7 εκατ. ευρώ.

Dusan Vlahovic to Juventus... ⏳



He's arrived in Turin to undergo a medical before signing for the Serie A side - on his birthday! 🥳 pic.twitter.com/ddsurBcNeO