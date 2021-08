Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Χριστίνα Κολέτσα και δεν κρατά τις στιγμές μόνο για τον εαυτό της, αλλά φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους πλήθος δροσερών εικόνων οι οποίες ανεβάζουν κατακόρυφα τη θερμοκρασία στα social media!

Έτσι λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης, η Χριστίνα Κολέτσα επέλεξε να μοιραστεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ξεχωριστά στιγμιότυπα από την θαλασσινή της εξόρμηση.

Σε αυτά, βεβαίως, τον πρώτο λόγο είχαν το καλλίγραμμο σώμα της καθώς και το… καυτό της μπικίνι! «Be like the ocean, wild, peaceful, mystic and free» έγραψε, με νόημα, στη λεζάντα η τραγουδίστρια.

Θέμα δευτερολέπτων ήταν, ξανά, για την Χριστίνα Κολέτσα να προκληθεί πανικός στο διαδίκτυο!