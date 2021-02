Αγώνας χόκει διεκόπη λόγω δυνατού... ήλιου (vid)

Aurora C. Gooch performs The Star-Spangled Banner at lovely Lake Tahoe. #NHLOutdoors



🇺🇸: https://t.co/QE0tZTj94c @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/62ON9WWsXE @Sportsnet pic.twitter.com/0RUvFo6K55