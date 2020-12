Το 2020, κορυφαίος δεν ήσουν μόνο στο γήπεδο!

Μια χρονιά που μας πλήγωσε. Μια χρονιά που τα περισσότερα έμειναν στη μέση. Μια χρονιά που κανείς δε θέλει να ζήσει ξανά, αλλά που ακόμα και σε αυτή υπήρχε φως. Το SDNA συγκέντρωσε τις 15 αθλητικές προσωπικότητες του 2020, που έλαμψαν στα γήπεδα, στην κοινωνία, ή ακόμα και σε… τηλεοπτικά δίκτυα. Ψέματα να πούμε; Αφού είχαμε καραντίνα!

15. Μάικλ Τζόρνταν

Είναι αληθινό πρόσωπο; Είναι! Είναι αληθινός αθλητής του 2020; Δηλαδή, έπαιξε κάπου, κατέκτησε τίτλο, πρωταγωνίστησε σε κάποιο γήπεδο; Μμμμ, μάλλον όχι. Έκανε κάτι μέσα στη χρονιά; Εεεε, ναι! Κράτησε σε όλο τον πλανήτη παρέα για περισσότερο από ένα μήνα, τη στιγμή που σε όλες τις χώρες του κόσμου υπήρξε αυστηρό lock down και ό,τι κοντινότερο υπήρχε σε αθλητισμό ήταν το ντοκιμαντέρ του Netflix. Το 2020 ήταν η χρονιά που αναβίωσαν τα 80s, τα 90s, οι ίντριγκες, οι κόντρες, και ο μύθος του Μάικλ Τζόρνταν. Ακόμα κι αν δεν είναι εν ενεργεία αθλητής, ήταν σίγουρα αθλητική προσωπικότητα της χρονιάς.

14. Λούκα Ντόντσιτς

Το 2018 τον γνώρισαν. Το 2019 τον ανέδειξαν ρούκι της χρονιάς, όμως το 2020 τον κατάλαβαν! Ο Λούκας Ντόντσιτς έκανε πράγματα και θαύματα στο ΝΒΑ, έφτασε να γίνει All Star, να συμπεριληφθεί στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος για το 2019-20, να βγει τέταρτος σε ψήφους για MVP της σεζόν, να γράψει μια ολόκληρη λίστα από ρεκόρ, να μπει για τις επιδόσεις του στο ίδιο κάδρο με τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, να οδηγήσει το Ντάλας μετά από τρία χρόνια απουσίας στα πλέι οφ, να ολοκληρώσει τη σεζόν με μέσο όρο 28,8 πόντους, 8,5 ριμπάουντ, 7,3 ασίστ και να βρίσκει τρόπο σε κάθε ματς να είναι highlight.

11. Στέφανος Τσιτσιπάς

Αν ήταν η χρονιά του; Είναι κάτι που σηκώνει συζήτηση. Ήταν στο τοπ δέκα εκείνων που έβγαλαν φέτος τα περισσότερα χρήματα από grand slam, έκλεισε το 2020 στο νούμερο έξι της παγκόσμιας κατάταξης, έπαιξε στον τελικό του Ντουμπάι και έχασε από τον Τζόκοβιτς, έφτασε στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, και απασχόλησε πάρα πολύ (και πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε) για τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν συγκρίσει με το 2019, προφανώς και το 2020 δεν ήταν η χρονιά του Στέφανου Τσιτσιπά, αλλά σε μια ελληνική ανασκόπηση, έχουμε αλήθεια την πολυτέλεια να μην τον θεωρούμε πετυχημένο;

12. Λιονέλ Μέσι

Σκιά του εαυτού του… Όχι πάντα, αλλά συχνά. Εξαφανισμένος. Αδιάφορος. Πληγωμένος. Έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι περισσότερες φορές από όσες αντέχει ο εγωισμός ενός μέσου αθλητή, πόσο μάλλον ενός τέτοιου αθλητή. Το 2020 δεν κατέκτησε ούτε έναν τίτλο. Η πρώτη φορά από τη σεζόν 2008-09 που η Μπαρτσελόνα δεν κατακτάει ούτε έναν τίτλο. Τα δικά του νούμερα δεν έχουν τόση σημασία, καθότι λίγο πριν φύγει μια χρονιά ορόσημο για την ανθρωπότητα επιβεβαίωσε μια ακόμα καμπούρα που θα κουβαλάει στην πλάτη του το 2020. Θα είναι η χρονιά που ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να φύγει από την Μπαρτσελόνα κι έστω κι αν δεν το έπραξε φέτος, πιθανότατα θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τον Αργεντινό σούπερ σταρ στην Βαρκελώνη.

11. Ράφα Ναδάλ

Σε ένα κουτσουρεμένο 2020, στο οποίο το τένις έγινε το άθλημα της… απελπισίας (σ.σ. προτιμότερο από την ιππασία, ή την τοξοβολία) για όσους δεν μπορούσαν να βρουν άλλο τρόπο να αθληθούν, ο Ράφα Ναδάλ έγινε και πάλι πρωταγωνιστής. Στο Παρίσι, κατέκτησε για 13η φορά το Ρολάν Γκαρός, δεν άφησε καν περιθώριο σκέψης για κάτι διαφορετικό στον Νόβακ Τζόκοβιτς και έφτασε τους είκοσι τίτλους grand slam στην καριέρα του. Σε τι μεταφράζεται αυτό; Ισοφάρισε τον Ρότζερ Φέντερερ και η μάχη για τον καλύτερο όλων των εποχών φαίνεται πως δεν είναι τόσο μονόπλευρη όσο κάποιες φορές φαίνεται.

10. Κώστας Σλούκας / Νικ Καλάθης

Καλοκαίρι χωρίς μεταγραφές δεν υπάρχει. Καλοκαίρι χωρίς μεταγραφικά σίριαλ δεν υπάρχει και οι δύο Έλληνες γκαρντ μπαίνουν μαζί στη δέκατη θέση γιατί μαζί τους περάσαμε τουλάχιστον δύο μήνες καραντίνας και σεναρίων και ένα μήνα διαπραγματεύσεων. Η πορεία τους – αν και για μερικά 24ωρα ήταν προς κοινή κατεύθυνση – ήταν εντέλει αντίθετη. Ο Νικ Καλάθης μετά από πέντε χρόνια άφησε τον Παναθηναϊκό και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, ενώ ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από μια πενταετία στην Φενερμπαχτσέ και πολλά, πολλά επεισόδια επαναπατρισμού του, τα οποία μέχρι φέτος έμεναν ανολοκλήρωτα.

9. Κατερίνα Στεφανίδη

Θα έπρεπε να είναι η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Η συνέχειά της μετά το Ρίο. Η ιστορία της. Η Κατερίνα Στεφανίδη, όπως και οι περισσότεροι πρωταγωνιστές ατομικών αθλημάτων, έμειναν ανενεργοί. Δεν είχαν αντικείμενο, δεν είχαν αγώνες και προσπαθούσαν με τα ψέματα να κρατηθούν σε καλή κατάσταση. Η διαφορά της είναι ότι η Κατερίνα μιλούσε. Η Κατερίνα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα ή Ελληνίδα εκφράστηκε, πήρε θέση για όσα συνέβαιναν με τον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, με τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο και χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διατυπώσει τις αντιρρήσεις και να υψώσει τη φωνή της, σε αντίθεση με όσα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα.

8. Κώστας Τσιμίκας

Μπορούμε να σταθούμε στις μόλις τέσσερις μέχρι τώρα εμφανίσεις του με τη Λίβερπουλ. Στις μηδενικές παρουσίες του σε αγώνα Premier League ή σε αρνητικές κριτικές που έχει λάβει. Εκεί, όμως, είναι το θέμα για τον Κώστα Τσιμίκα; Αν ψάξεις για έναν πρωταγωνιστή στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Ελλάδας, δε γίνεται να υπάρχει άλλος από τον 24χρονο αμυντικό. Έκανε μια εκπληκτική σεζόν με τον Ολυμπιακό, είχε ένα μήνα που έμοιαζε να είναι ασταμάτητος, υπήρξε βασικός αρωγός στην κατάκτηση του νταμπλ από τους ερυθρολεύκους και είδε το καλοκαίρι να ολοκληρώνεται μια μεταγραφή μεγαλύτερη και από όνειρο. Από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη Super League στην εν ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας, κόσμου και όταν υπέγραψε Ευρώπης. Ποιος είναι ότι το 2020 ήταν μόνο για εφιάλτες;

7. Βίρτζιλ Βαν Ντάικ

Θα ήταν η πιο μεγάλη… αδικία του κορωνοϊού. Ήταν κάτι που το ήθελαν όλοι να το δουν να πραγματοποιείται εκτός από τους ορκισμένους της εχθρούς. Η Λίβερπουλ θα έσπαγε μια κατάρα 30 ετών. Θα ήταν ξανά πρωταθλήτρια Αγγλία. Η κυριαρχία της ήταν ξεκάθαρη, η αγωνιστική της εικόνα σαρωτική και όλα σταμάτησαν απότομα τον Μάρτιο. Η αδικία δεν ολοκληρώθηκε, ο Γιούργκεν Κλοπ οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή και στο λυτρωτικό πρωτάθλημα, με τον Ολλανδό αμυντικό να είναι ένας από τους βασικότερους λόγους. Στην Premier League έπαιξε σε όλα τα 90λεπτά όλων των αγώνων. Ένας από τους 15 στο πρωτάθλημα που έπαιξε και στα 3420 λεπτά, ένας από τους πέντε αμυντικούς με το ίδιο επίτευγμα. Το 2020, όμως, τον σημαδεύει και για έναν ακόμα λόγο: Στις 17 Οκτωβρίου υπέστη ρήξη χιαστών στο ντέρμπι με την Έβερτον και οι πιθανότητες να αγωνιστεί ξανά στην τρέχουσα σεζόν είναι ελάχιστες.

6. Σέιν Λάρκιν

Πήγαινε καρφί για το νούμερο 1. Ένας από τους αθλητές που πλήγωσε ανεπανόρθωτα η διακοπή της ευρωλίγκας εξαιτίας του κορωνοϊού, όπως και την ομάδα του επίσης. Τι είχε κάνει ο Αμερικανός μέχρι τον Μάρτιο; 25 ματς, 22,2 πόντους μέσο όρο, 3,1 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,3 κλεψίματα, 2,2 λάθη, 30 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, 55,6% στα δίποντα, 50,9% στα τρίποντα, 90,3% στις βολές και η Εφές πρώτη στην ευρωλίγκα με ρεκόρ 24-4. Μερικές από τις παραστάσεις του αδύνατον να ξεχαστούν. Κι αν οι 49 πόντοι με 9/10 τρίποντα απέναντι στη Μπάγερν ήταν μέσα στο 2019, το κύκνειο άσμα του στη σεζόν που διακόπηκε ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό. 40 πόντοι και 10/15 τρίποντα. Ο Αμερικανός στο τούτο μισό του 2020 ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, προσβλήθηκε από κορωνοϊό και τώρα φαίνεται σιγά-σιγά να βρίσκει τον ρυθμό του.

5. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Η χρυσή μπάλα «ντράπηκε» κι έτσι δε θα μάθουμε ποτέ αν θα γινόταν ο δεύτερος στη δεκαετία (σ.σ. και συνολικά από το 2008 κι έπειτα) πέρα από τον Λούκα Μόντριτς να σπάσει το δίπολο Λιονέλ Μέσι-Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πολωνός, όμως, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για το 2020 και στα 32 του χρόνια έζησε τη σπουδαιότερη στιγμή της καριέρας του. Τη μεγαλύτερη δικαίωση. Ο επιθετικός της Μπάγερν πήρε αυτό που άξιζε σε μια σεζόν που σάρωσε με τις επιδόσεις του, συνδυαστικά με εκείνες της ομάδας του. Οι Βαυαροί κατέκτησαν το tremble και ο Λεβαντόφσκι ήταν πρώτος σκόρερ και στις τρεις διοργανώσεις. Ο μοναδικός μετά τον Γιόχαν Κρόιφ που κατορθώνει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, σκόραρε σε όλα τα νοκ-άουτ ματς του Champions League. Απέναντι στην Τσέλσι, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, απέναντι στη Λυών και δεν το έκανε μόνο στον τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν. Συνολικά μέσα στη σεζόν 2019-20, πέτυχε 55 γκολ σε 47 ματς. Μέσα στο 2020 πέτυχε 45 γκολ σε 41 ματς.

4. Μάρκους Ράσφορντ

Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις… Κάποιος έπρεπε να το κάνει και όχι απλώς να το λέει ή να το διαβάζει. Ο Μάρκους Ράσφορντ, ένα παιδί 23 ετών, έδειξε σε όλο τον πλανήτη τι σημαίνει να νοιάζεσαι, τι σημαίνει να μην ξεχνάς, τι σημαίνει να διεκδικείς ακόμα κι αν πιστεύεις ότι δε κερδίσεις. Τι σημαίνει πραγματικά να κάνεις επανάσταση για να γίνει ο κόσμος καλύτερος και όχι να ανεβάζεις stories με συνθήματα στους τοίχους. «Αν δεν υπήρχε η καλοσύνη και η γενναιοδωρία της κοινότητας γύρω μας, δε θα υπήρχε ο Μάρκους Ράσφορντ που βλέπετε σήμερα: Ένας 22χρονος μαύρος άντρας, αρκετά τυχερός να κάνει καριέρα στο παιχνίδι που αγαπάει», έγραψε μεταξύ άλλων στην επιστολή που έστειλε στο κοινοβούλιο στις 15 Ιουνίου σε μια διαρκή προσπάθεια και έναν διαρκή αγώνα να μην σταματήσουν τα σχολικά συσσίτια και τα κουπόνια γευμάτων εν μέσω καραντίνας ή διακοπών. Ξεσήκωσε τον κόσμο, τις ομάδες, και ανάγκασε ουσιαστικά την απόφαση να αλλάξει. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά είχε και μερικές εντυπωσιακές, ποδοσφαιρικές βραδιές, αλλά ποιος νοιάζεται;

3. Γιάννης Αντετοκούνμπο

MVP, MVP, MVP… Εκείνο που πολλοί θα καταριούνται για χρόνια και δεκαετίες μπροστά μας ή όπως πολύ εύστοχα αναρωτιέται ο Σάμιουελ Τζάκσον στην έναρξη του «the death of 2020» όταν του αναφέρουν ότι θα γυριστεί ένα ντοκιμαντέρ για τη χρονιά-ορόσημο στην ανθρωπότητα… «why the fuck do you want to do this;», για κάποιους ήταν η χρονιά της ζωής τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε πατέρας και αυτό δεν μπορεί να του το πάρει κανείς, ποτέ. Το 2020 ποτέ δε θα είναι για τον ίδιο όσο άσχημο μπορεί να ήταν για τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι γεννήθηκε ο γιος του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν MVP της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέβηκε στους δρόμους, διαδήλωσε, στήριξε το BLM και οι Μιλγουόκι έγραψαν ιστορία, καθόρισαν την ιστορία με την απόφασή τους να μην αγωνιστούν στον αγώνα με το Ορλάντο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έριξε τη δική του αυλαία στο 2020 με την υπογραφή του supermax συμβολαίου, του μεγαλύτερου στην ιστορία του ΝΒΑ.

2. Λιούις Χάμιλτον

Για το ευρύ κοινό, δεν είναι ο πιο διάσημος αθλητής, το πιο εμπορικό όνομα ή εκείνο που θα δείχνουν στα παιδιά τους ως παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί στην πραγματικότητα, πόσα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με τη Φόρμουλα 1 ως σπορ; Ο Λιούις Χάμιλτον, όμως, έγραψε τη δική του ιστορία μέσα στο 2020. Έξω από τις πίστες με το δικό του μήνυμα έπειτα από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, την προσωπική του συμμετοχή σε ειρηνική διαδήλωση στο Hyde Park και με τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Μπέρνι Έκλεστοουν (σ.σ. «αν ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του σπορ τόσες δεκαετίες έχει τέτοια έλλειψη κατανόησης και δεν αντιλαμβάνεται τις βαθιές ρίζες των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά οι μαύροι, πώς μπορούμε να περιμένουμε από όλους όσοι βρίσκονται κάτω από αυτόν, να καταλάβουν; Το πρόβλημα προέρχεται από την κορυφή. Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα για αλλαγή. Δεν θα σταματήσω να πιέζω, ώστε να δημιουργηθεί ένα μέλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους στο άθλημά μας. Να δημιουργηθεί ένας κόσμος που παρέχει ίσες ευκαιρίες στις μειονότητες»). Μέσα στις πίστες με την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος στην καριέρα του, φτάνοντας τα εφτά και ισοφαρίζοντας τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Μήπως, άραγε, η δημοτικότητα που απολάμβανε την εποχή της κυριαρχίας του ο Γερμανός πιλότος έναντι εκείνης του Χάμιλτον να είναι ένα ακόμα μικρό παράδειγμα ανισότητας και φυλετικών διακρίσεων;

1. Λεμπρόν Τζέιμς

Να μας συγχωρεί ο Γιάννης, όμως και εκείνος πιθανότατα θα έβαζε τον Αμερικανό στην πρώτη θέση. Το 2020 ήταν μια χρονιά που ξεχώρισε την ήρα από το στάχυ και διαχώρισε τους αθλητές που, λαϊκιστί, κλωτσάνε μια μπάλα (ή μπιστάνε μια μπάλα) από εκείνους που νιώθουν μέρος της κοινωνίας και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα τους για να αλλάξουν κάτι στον κόσμο. Εν ολίγοις τους αθλητές σε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, με λαμπρή εξαίρεση την Ελλάδα! Η επίδραση του Λεμπρόν Τζέιμς στο 2020 ήταν συγκλονιστική. Από την ομιλία του στην κηδεία του Κόμπι Μπράιαντ, από τη δράση του στο BLM και την παρουσία του στους δρόμους των διαδηλώσεων, μέχρι φυσικά την κατάκτηση του τέταρτου δακτυλιδιού στην καριέρα του με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ένα δακτυλίδι και μια συνολική παρουσία που άνοιξε για τα καλά τη συζήτηση για το GOAT.