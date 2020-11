Σε γενικό lockdown από σήμερα η χώρα - Τι ισχύει σε όλη την Ελλάδα

Σε γενικό lockdown μπήκε από σήμερα στις 6 το πρωί η Ελλάδα, για τρεις εβδομάδες, με στόχο τον περιορισμό της γρήγορης εξάπλωσης του ιού που χαρακτηρίζει αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Η διαδικασία αυτή μοιάζει σημαντικά με αυτή της άνοιξης με δύο βασικές διαφορές.

- Η υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους που ισχύει αυτή τη στιγμή παραμένει κομμάτι της καθημερινότητάς των πολιτών, όπως και η απαγόρευση επιβίβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς χρήση μάσκας.

- Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες παραμένουν ανοιχτά, ενώ για τα γυμνάσια και τα λύκεια θα εφαρμόζεται και αυτή τη φορά τηλε-εκπαίδευση.

Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις

Όπως και την άνοιξη, από το Σάββατο 7/11 και για 3 εβδομάδες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών, καθώς οι μετακινήσεις επιτρέπονται για μετάβαση από και προς την εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη. Αν για οποιονδήποτε λόγο είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τότε μπορεί να ισχύσει και η βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.

Για τα νομικά πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από τους ίδιους.

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ' εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) για τους ακόλουθους και μόνο λόγους:

1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 1.

2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. Σε αυτή την περίπτωση στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 2.

3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, καθώς και μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 3.

4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για μεταφορά συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού από και προς τον τόπο εργασίας του, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, ή συνοδεία μαθητού στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις (παροχή βοήθειας, μεταφορά συζύγου ή συγγενούς στην εργασία του και συνοδεία μαθητή), αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 4.

5. Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπεται από τον νόμο ή για μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.

6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2)άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαία απόστασης του ενάμισι (1,5)μέτρου. Καθώς και μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.

Ενώ για τη μετάβαση των μαθητών από και προς το σχολείο εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου.

Τα σχετικά έντυπα καθώς και αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

Σημειώνεται ότι κυκλοφορία μεταξύ 21:00 - 05:00 θα πραγματοποιείται όπως τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας αφού σταλεί μήνυμα στο 13033 ή με την επίδειξη εντύπων μετακίνησης.

Τι ισχύει για αεροπορικές μετακινήσεις και μετακινήσεις από νομό σε νομό

Αναφορικά με όσους θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, θα πρέπει επίσης να έχουν υποχρεωτικά και αρνητικό τεστ PCR. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού αλλά και όσοι εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν. Απ' όλες τις πύλες εισόδου το τεστ PCR πρέπει να είναι 72 ώρες από τη λήψη του σχετικού δείγματος. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και τα παραπάνω μέτρα ξεκινούν να εφαρμόζονται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Ακόμη, παραμένει υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και η επίδειξη του QR code για όλους όσους έρχονται από το εξωτερικό, ενώ ξεκινώντας από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου όλοι οι Έλληνες που ταξιδεύουν προς χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα PLF στη σελίδα travel.gov.gr., 24 ώρες πριν το ταξίδι. Στη φόρμα περιλαμβάνονται τα στοιχεία προέλευσης του ταξιδιώτη, τα στοιχεία διαμονής στη χώρα προορισμού καθώς και τα στοιχεία των μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί. Μια φόρμα ανά οικογένεια είναι αρκετή.

Η αεροπορική μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία, επανένωση οικογενειών, επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας.

Επιπλέον, δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών, με εξαίρεση τους 4 λόγους που αναφέρθηκαν. Για τη επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας Ε1 ή Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται από τον ιστό τόπο www.aade.gr.

Σχολεία και επιχειρήσεις που μένουν ανοιχτές

Υπενθυμίζεται ότι ανοιχτά μένουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία ειδικής αγωγής, τα ξενοδοχεία, στα οποία δίνεται δυνατότητα αναστολής, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας και από τον τριτογενή συγκεκριμένες δραστηριότητες.

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως βιομηχανία, μεταποίηση.

-Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

* Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

* Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

* Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

* Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

* Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ. Δεν αποτελούν δηλαδή ξεχωριστό λόγο μετακίνησης.

Επιπλέον επιτρέπεται η λειτουργία σε:

-Καθαριστήρια

-Περίπτερα (24ώρο)

- Φαρμακεία

- Πρατήρια καυσίμων

- Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

- Pet shops

Όσον αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια, από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα λειτουργούν με καθεστώς τηλε-εκπαίδευσης, ενώ η τηλε-εκπαίδευση συνεχίζεται και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με τηλε-εκπαίδευση θα λειτουργούν επίσης τα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης.

Ποιες επιχειρήσεις και δραστηριότητες αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Όπως και την άνοιξη η λειτουργία του λιανεμπορίου αναστέλλεται, όπως και η λειτουργία της εστίασης, επιτρέπεται όμως η παράδοση κατ' οίκον (delivery) και η παραλαβή από το κατάστημα (take away), η οποία όμως δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό λόγο μετακίνησης των πολιτών.

Επιπρόσθετα, αναστέλλεται η λειτουργία κομμωτηρίων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, γυμναστηρίων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Αναστολή λειτουργίας ισχύει και για τις εμποροπανηγύρεις και τις Κυριακάτικες αγορές, τους παιδότοπους, τις παιδικές χαρές, τα πάρκα ψυχαγωγίας και τα θεματικά πάρκα, τα κέντρα διασκέδασης, τους κινηματογράφους, τους συναυλιακούς χώρους, τις θεατρικές παραστάσεις και τις λοιπές παραστατικές τέχνες, τα συνέδρια και τις εκθέσεις.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία Δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων με εξαίρεση τις περιπτώσεις επείγοντος.

Ακόμη, δεν επιτρέπεται το κυνήγι και το ψάρεμα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.

Όσον αφορά τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα και αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών. Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν κομμωτήριο, μπορούν να στείλουν SMS με τον κωδικό 2 για τη μετάβασή τους. Η αναστολή της λειτουργίας τους ξεκινά από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 6 το πρωί.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία:

- Σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών,

- Σχολών εκπαίδευσης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΜΕΕ), καθώς και

- Η λειτουργία Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ με εξαίρεση τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων.

Την ίδια στιγμή, αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών .

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και όπως και την άνοιξη όσοι χρειάζονται βοήθεια στην καθημερινότητά τους μπορούν να απευθύνονται στους δήμους τους και να τη λαμβάνουν μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Αθλητισμός

Όσον αφορά τον αθλητισμό επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους και σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 3 άτομα συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, σε ατομικά και μόνο αθλήματα όπως αντισφαίριση, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα, ποδηλασία και τα υπόλοιπα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Επιτρέπεται, επίσης, η διεξαγωγή αγώνων μόνο της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου (Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League, EuropaLeague, EuroLeague, BCL) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της UEFA, της FIBA και της Euroleague.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που θα εκδώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

Μεταφορές (ΜΜΜ, ΙΧ, Ταξί)

Για τις μεταφορές, παραμένει η πληρότητα στο 65% για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ για τα ταξί και τα ΙΧ επιτρέπεται 1 επιβάτης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον η μεταφορά εκτελείται για λόγους υγείας, για ιατρικούς λόγους, ενώ ο περιορισμός δεν ισχύει και στην περίπτωση γονέων με ανήλικα τέκνα.

Οι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για την μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 4 άτομα (με την χρήση μάσκας) με δήλωση από τον Διευθυντή του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών, με παράλληλη δήλωση του Διευθυντή του σχολείου.

Στα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζει να επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή, ενώ συνεχίζει να ισχύει η αναστολή του επισκεπτηρίου σε δομές πρόνοιας (όπως οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων).

Τηλεργασία

Παραμένει επίσης, υποχρεωτική η τηλε-εργασία σε ποσοστό 50% για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δημόσιο

Κάθε δημόσια υπηρεσία λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό του έργου που έχει στην αποστολή της. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνεται παντού πλάνο εργασίας που λαμβάνει υπ' όψιν τις υγειονομικές εξελίξεις, ενώ ευνοείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η τηλε-εργασία, για τις ειδικότητες που αυτό είναι εφικτό.

Ακόμη, το ποσοστό υπαλλήλων που θα εργάζεται με φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας εξαρτάται κατά περίπτωση από τους διαθέσιμους υλικούς πόρους. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση είναι η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων και η συνεχής χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους.

Σχετικά με το ωράριο εργασίας, ισχύουν υποχρεωτικά τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους (07:00 - 15:00, 08:00 - 16:00 και 09:00 - 17:00). Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες για παροχή εργασίας σε άλλες βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας της εκάστοτε δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο να επιτευχθεί αποσυμφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στα ΜΜΜ κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Για τις μετακινήσεις των εργαζομένων θα ισχύει η χορήγηση της βεβαίωσης μετακίνησής τους από και προς την εργασία τους.

Σε ό,τι αφορά τους γονείς δημοσίους υπαλλήλους με παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, επανέρχονται τα μέτρα της πρώτης περιόδου καραντίνας, όπως είναι η εργασία με μειωμένο ωράριο, ή η εξ αποστάσεως εργασία εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα του υπαλλήλου, ή η εργασία σε διαφορετικό ωράριο ή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Τα μέτρα αυτά δεν ισχύουν για τους γονείς μαθητών του Λυκείου, καθώς κρίθηκε ότι είναι σε θέση να παραμείνουν μόνα τους στο σπίτι.

Για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων από και προς την εργασία τους ισχύει η χορήγηση βεβαίωσης κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημοσίου (apografi.gov.gr).

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις), τους χορηγείται ειδική άδεια απουσίας, ενώ παρέχονται διευκολύνσεις σε εργαζόμενους γονείς με παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Τέλος, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, ενώ θα εξυπηρετούνται κανονικά από τους δημοσίους υπαλλήλους οι πολίτες που έχουν επείγουσες ανάγκες και υποχρεώσεις.

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με την συμμετοχή του 50% των εμπόρων/παραγωγών, σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων.

Ανοιχτές παραμένουν, επίσης, οι οικοδομές και τα εργοτάξια.

Να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες για ΑμΕΑ, όπως για παράδειγμα η θεραπευτική κολύμβηση, επιτρέπονται.

Παράλληλα, οι χώροι λατρείας θα είναι κλειστοί για τους πιστούς. Λειτουργίες θα πραγματοποιούνται από τους θρησκευτικούς λειτουργούς χωρίς την παρουσία πιστών. Επιτρέπεται μόνο η τέλεση κηδειών με παρουσία μέχρι 9 ατόμων του στενού συγγενικού περιβάλλοντος.

Σχετικά με τους νεοσύλλεκτους της επόμενης εβδομάδας, μπορούν κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης να συνοδεύονται και από τους δύο γονείς τους και μόνο. Κατά τη μετάβαση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους, οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης. Και στα 26 κέντρα κατάταξης, όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για Covid-19 για επιδημιολογικούς λόγους.

Σάμος και Καρδίτσα

Αναλυτικότερα, για τη Σάμο και μόνο δεν ισχύει η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών. Επίσης, τόσο στη Σάμο (χωρίς SMS) όσο και στην Καρδίτσα με χρήση όμως SMS, λόγω ειδικών συνθηκών που επιβάλλουν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, κανονικά λειτουργεί τόσο το λιανεμπόριο όσο και το χονδρεμπόριο που σχετίζεται με τις επισκευές κατοικιών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόστιμα

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες μετακίνησης με SMS, επιβάλλεται πλέον για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης για τον εργαζόμενο ή τον εαυτό του, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους 500 ευρώ.

Στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους, δηλαδή μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Για την ενημέρωσή τους, κοινό και επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 1520.

Για τις κλειστές επιχειρήσεις η πλατφόρμα δήλωσης εργαζομένων σε αναστολή ανοίγει στις 15/11 και κλείνει 24/11 και οι πληρωμές ξεκινούν 27/11 και θα ολοκληρωθούν έως τις 7/12. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι δηλώσεις ξεκινούν κι αυτές στις 15/11 και κλείνουν στις 4/12 και οι πληρωμές θα γίνονται σταδιακά από τις 7/12.

Οι εργαζόμενοι που θα βρίσκονται σε αναστολή θα λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ θα λαμβάνουν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 1000 ευρώ. Αντίστοιχα ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που κλείνουν με κρατική εντολή θα λάβουν 2000 ευρώ μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημειώνεται ότι όλοι είναι δικαιούχοι της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου, δηλαδή και πληττόμενοι και εκείνοι που θα κλείσουν με κρατική εντολή.