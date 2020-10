🚫 Semen Antonov, Nikola Milutinov and Janis Strelnieks will miss the game against @MaccabitlvBC. They continue to recover from the COVID-19.



Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс не сыграют с «Маккаби». Они продолжают восстанавливаться от коронавирусной инфекции.