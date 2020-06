Νέες αποκαλύψεις από τον μάρτυρα του Noor One: «Κάποιοι πίεσαν την ανακρίτρια να παραιτηθεί»

Αποκαλύψεων συνέχεια από τον μάρτυρα του Noor One στην εκπομπή «Δίκη στο Open» μιας και έκανε λόγω για πιέσεις προς την ανακρίτρια Μάντακα για να παραιτηθεί, πως αγνοήθηκε από άλλο εισαγγελέα ενώ τόνισε πως άλλα δέκα τουλάχιστον άτομα εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του μάρτυρα του Noor One μετέδωσε η «Δίκη στο Open». Σε μια συγκλονιστική εξομολόγησή του στη Μαίρη Μπενέα, ο άνθρωπος που προσπαθεί να δώσει στοιχεία εδώ και δυόμιση χρόνια στις ελληνικές δικαστικές αρχές, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της διαβόητης υπόθεσης του ναρκοπλοίου.

Ιδού το δεύτερο μέρος της πολύκροτης συνέντευξης:

«ΘΑ ΗΜΟΥΝΑ ΤΡΕΛΟΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝΑ»

Μπενέα: Εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του σ΄αυτή την υπόθεση. Δεν φοβάστε;

Μάρτυρας: Φυσικά και φοβάμαι. Θα ήμουνα τρελός, εάν δεν φοβόμουνα.

«Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ, Ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ..».

Μάρτυρας(συνεχίζει): Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν πρέπει η διαφθορά, ο χρηματισμός, οι εκβιασμοί και όλα αυτά, να μην βγουν στο φως..

Σαφώς και φοβάμαι. Αλίμονο! Γι΄αυτό και ζήτησα από τη Δικαιοσύνη, να καταθέσω επίσημα. Διαφορετικά, δεν υπήρχε και κανένας λόγος.

Μπενέα: Φοβάστε λοιπόν γιά τη ζωή σας και από ότι, θυμάμαι και είδα στην επιστολή σας, προς τον Αρειο Πάγο, το λέτε αυτό και ζητάτε προστασία. Ετσι δεν είναι;

Mάρτυρας: Ναι, αλλά την προστασία, που προβλέπει ο νόμος.

Μπενέα: Μα, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να δώσει άλλου είδους προστασία. Δεν μπορεί να σας δώσει ... Bodyguard...

Mάρτυρας: Οχι βέβαια.

Μπενέα: Αν θυμάμαι καλά επίσης, κ. Μάρτυρα, από τα στοιχεία που μας δώσατε, σε προηγούμενη εκπομπή, όχι διά ζώσης, όπως τώρα, αλλά αλλιώς, η κ. Μάντακα είχε πει κι εκείνη ότι, υπάρχει κίνδυνος γιά τη ζωή σας και γιά τη ζωή της οικογένειας σας. Το έχει αναγνωρίσει αυτό;

Mάρτυρας: Με την κ. Μάντακα, στη συζήτηση, που είχαμε για την προστασία μου, μου είπε ότι, “ναι υπάρχει προστασία από το νόμο, στα χαρτιά, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει.

Μπενέα: Eσεις είπατε την προηγούμενη φορά ότι, η κ. Μάντακα έκανε τα πάντα, δηλαδή έκανε τη δουλειά της μάλλον, για να το πω έτσι. Σωστά;

Mάρτυρας: Σωστά.

Μπενέα: Και προσπάθησε με κάθε τρόπο, να έρθει εκεί, πού βρίσκεστε και να σας παρει κατάθεση.

Mάρτυρας: Πολύ σωστά.

Μπενέα: Και ξαφνικά είπατε ότι, την χάσατε. Οταν ξαναμιλήσατε, όταν επιχειρήσατε, να ξαναμιλησετε, είχε εγκαταλείψει και το Δικαστικό Σώμα και την Ελλάδα και τα πάντα.

Mάρτυρας: Σωστό.

«ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΙΕΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΝΤΑΚΑ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Μπενέα: Πως το ερμηνεύετε αυτό;

Mάρτυρας: Kάποιος την πίεσε κ. Μπενέα.

Μπενέα: Τι εννοείτε;

Mάρτυρας: E, πως είναι δυνατόν, μέχρι τον Ιούνιο του 2019, να μιλάμε και να περιμένει την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά από δύο μήνες, να έχει εγκαταλείψει το Σώμα;

Μπενέα: To Υπουργείο Εξωτερικών, ποιά στάση κράτησε; Bοήθησε τις έρευνες; Βοήθησε...

Mάρτυρας: Κάθε άλλο. Κάθε άλλο...

Μπενέα: Τι εννοείτε;

Mάρτυρας: Kάθε άλλο.. Και λυπάμαι πάρα πολύ, ειλικρινά λυπάμαι..

Μπενέα: Τι εννοείτε; Mπορείτε να γίνεται πιό σαφής; Δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν ο μεσάζων, για να το πούμε έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, που θα έφερνε την ανακρίτρια, νομίζω, σε επαφή με το μάρτυρα. Ετσι δεν είναι;

Mάρτυρας: Θα έφερνε την υπόθεση και τα στοιχεία, στα χέρια της Δικαιοσύνης. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος..

«ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ»

Μπενέα: Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, που ενεπλάκησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, με ΄σας και με την κ. Μάντακα;

Mάρτυρας: Φυσικά.

Μπενέα: Τι έκαναν;

Mάρτυρας: Aπολύτως τίποτα.

Μπενέα: Τι εννοείτε απολύτως τίποτα;

Mάρτυρας: Aυτό είναι το αδίκημα, κατά την άποψη μου. Το να έχεις την υπόθεση στα χέρια σου, να γνωρίζεις και να μην κάνεις κάτι, κατά την άποψη μου αυτό είναι αδίκημα.

Μπενέα: Δηλαδή τους χρεώνετε δολιότητα ή αμέλεια;

Mάρτυρας: Φυσικά δολιότητα

Μπενέα: Δεν το έκαναν από αμέλεια λοιπόν;

Mάρτυρας: Oχι βέβαια. Οχι βέβαια. Από συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένη διεύθυνση και κάτω από συγκεκριμένες εντολές

Μπενέα: Εχετε δώσει απαντήσεις όλον αυτό τον καιρό, γιατί συμπεριφέρονται έτσι; Γιατί συμπεριφέθηκαν έτσι; Δεν ξέρω εαν ταπρόσωπα είναι τα ίδια..

Mάρτυρας: Μετά τις εκλογές, αλλάξαν τα πρόσωπα, αλλά επειδή εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω και μετά τις εκλογές και εννοώ με την καινούρια κυβέρνηση και συνεχίζεται αυτή η αδιαφορία, τι θα μπορούσα να υποθέσω; Για πείτε μου

Μπενέα: Εσείς να μας πείτε. Εχετε επιχειρήσει να έρθετε σε επαφή με τα πρόσωπα αυτά, για να σας βοηθήσουν, για να σας συνδράμουν στην προσπάθεια σας, να δώσετε στοιχεία στις ελληνικές Δικαστικές Αρχές, για μιά τόσο μεγάλη υποθεση, την οποία από ότι, καταλαβαίνω τη γνωρίζουν;

Mάρτυρας: Εχω προσπαθήσει και τηλεφωνικά, επανειλλημένως και με email και.. δεν είχα κι άλλο τρόπο.

Μπενέα: Δηλαδή, μπλοκάρουν την προσπάθεια σας, αυτό μας λέτε αυτήτη στιγμή;

Mάρτυρας: Σαφώς!

Μπενέα: Φοβούνται κάτι;

Mάρτυρας: Δεν γνωρίζω.

Μπενέα: Δεν έχετε δώσει κάποια απάντηση σε αυτό;

Mάρτυρας: Mα δεν το γνωρίζω. Μακάρι να το γνώριζα και θα σας το ελεγα. Δεν εχω κανένα θέμα.

«ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΝΟΗΣΕ»

Μάρτυρας: Προσπάθησα να μιλήσω με τον κ. Πετρόπουλο τρεις φορές και τρεις φορές με αγνόησε. Εαν ο κ. Πετρόπουλος ήθελε όντως, να προχωρήσει την υπόθεση και να πάρει στοιχεία, δεν θα με αγνοούσε. Θα έβγαινε στο τηλέφωνο και θα έλεγε καλημέρα, να βρούμε μιά λύση. Να δώσετε με κάποιον τρόπο τα στοιχεία.

Μπενέα: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό είναι καινούριο, που μας λέτε τώρα..

Μάρτυρας: Οχι, δεν είναι καινούριο. Το έγω γράψει στην επιστολή μου, προς τον Αρειο Πάγο.

Μπενέα: Επιχειρήσατε να μιλήσετε και με τον κ. Πετρόπουλο;

Mάρτυρας: Σωστά.

Μπενέα: Πότε;

Mάρτυρας: Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019.

Μπενέα: Βγήκε στο τηλέφωνο; Σας μίλησε;

Mάρτυρας: Οχι βέβαια. Η γραμματέας του βγήκε.

Μπενέα: Τι σας είπε;

Mάρτυρας: Kαι μου δήλωσε ότι... στην ερώτηση μου, στην επιθυμία μου, να μιλήσω μαζί του, μου είπε ότι, ο κ. Πετρόπουλος, δεν θέλει να μιλήσει τώρα μαζί σας.

Μπενέα: Η γραμματέας είναι η ίδια, που είχε η κ. Μάντακα; Aρα σαςγνώριζε;

Mάρτυρας: Αυτό πήγα να σας πω τώρα. Η γραμματέας είναι η ίδια.

Μπενέα: Aρα τον ενημέρωσε, γιά την επιμονή σας και γιά την προσπάθεια σας να δώσετε στοιχεία..

Μάρτυρας: Χίλια ένα τοις εκατό...

Μπενέα: Στην προηγούμενη εκπομπή, ο αντεισαγγελέας ΑΠ κ. Ντογιάκος είπε ότι, οι Αρχές της χώρας, όπου βρίσκεστε σε αίτημα δικαστικής συνδρομής απάντησαν αρνητικά. Το γνωρίζετε αυτό;

Mάρτυρας: Να μας φέρει τα έγγραφα..

Μπενέα: Kαλά, δεν μπορεί ο εισαγγελέας να λέει ψέμματα τώρα..

Μάρτυρας: Γιά ένα λεπτό. Εγώ έχω έννομο συμφέρον, να έχω το έγγραφο αυτό. Εάν το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τις Αρχές εδώ τη δικαστική συνδρομή, υπάρχει ένα έγγραφο. Ετσι δεν είναι; Eαν απάντησαν αρνητικά, πάλι υπάρχει ένα έγγραφο. Αν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα έγγραφα, έχω κάθε έννομο συμφέρον, να έχω αντίγραφα.

Μπενέα: Aκούστε, ακούστε. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, δεν έχετε κανένα έννομο συμφέρον, γιατί δεν έχετε εμπλακεί επίσημα με την υπόθεση αυτή.

Μάρτυρας: Μπορεί..

Μπενέα: Eνδεχομένως ο ανακριτής – για να το πει ο κ. Ντογιάκος αυτό, που εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, τον θεωρώ εξαιρετικό, τον κ. Ντογιάκο λοιπόν, που είναι και ο επόπτης των υποθέσεων ναρκωτικών ανα την επικράτεια, βεβαίως και μπορούσε να τον ενημερώσει. Κάποιον όμως, που παίρνει τηλέφωνο ως μάρτυρας, από τη στιγμή, που δεν είστε κάν στην υπόθεση, δεν έχετε κανένα έννομο συμφέρον.

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟOR ONE, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ»

Μπενέα: Eχετε εσείς κάποιο όφελος από όλη αυτή την ιστορία;

Mάρτυρας: Απολύτως τίποτα.

Μπενέα: Μισό λεπτό. Θέλετε να δώσετε στοιχεία, για μια τεράστια υπόθεση. Και λέτε ότι, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εμπλεκόμενοι. Πόσοι, αλήθεια;

Mάρτυρας: Aρκετοί.

Μπενέα: Πόσοι;

Mάρτυρας: Aρκετοί.

«ΔΕΚΑ ΑΚΟΜΗ ΑΤΟΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ NOOR ONE»

Μπενέα: Δεν λέμε να μας πείτε ποιοί. Είπαμε, θα τα πείτε στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον να μας πείτε πόσοι; Πόσα είναι αυτά τα πρόσωπα;

Mάρτυρας: Τι να πω. Δέκα; Σας ικανοποιεί το νούμερο δέκα; Mπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία κι άλλοι..Μπενέα: Eσείς τι γνωρίζετε; Μάρτυρα, εσείς τι γνωρίζετε; Aφήστε τι μπορεί να προκύψει. Εσείς τι γνωρίζετε;

Mάρτυρας: Δέκα άτομα.

Μπενέα: Δέκα άτομα ακόμη, στην υπόθεση του Noor One;

Mάρτυρας: Kαι όχι μόνον στην υπόθεση του Noor One. Eίναι ένα κομμάτι του παζλ η υπόθεση του Noor One. Είπαμε για διαφθορά, γιά χρηματισμό, γιά εκβιασμούς, γιά διάφορα.

«ΑΔΙΚΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ»

Μπενέα: Ο κ. Ντογιάκος είπε και το λέω επειδή ακούστηκε ότι, υπάρχει κάποια δυσκολία, στο να έρθετε εσείς εδώ, να καταθέσετε. Γιατί πολλοί θα αναρωτηθούν, όπως κι εγω αναρωτήθηκα και σας ρώτησα κιόλας, όταν μιλήσαμε, γιατί δεν έρχεστε εσείς στην Ελλάδα, να καταθέσετε;

Mάρτυρας: Υπάρχει ένας περιοριστικός όρος.

Μπενέα: Που δεν αφορά εμπλοκή στην υπόθεση;

Mάρτυρας: Καμμία.

Μπενέα: Είναι κάποια άλλου είδους υπόθεση;

Mάρτυρας: Σωστό.

Μπενέα: Δίκαιος ή άδικος ο περιοριστικός όρος. Δικαίως ή αδίκως;

Mάρτυρας: Αδικος.

Μπενέα: Είστε λοιπόν αδίκως εκεί, πού είστε...

«Ο κ. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ»

Μπενέα: Είχατε μιλήσει γιά εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μάλιστα είχατε κατονομάσει τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κ. Τζανακόπουλο ότι, ενώ ήταν γνώστης της υπόθεσης και μάλιστα είχατε πει ότι, είχατε επικοινωνήσει μαζί του, αν δεν κάνω λάθος, δεν έκανε αυτό, που έπρεπε. Τι εννοούσατε;

Mάρτυρας: Κατ΄αρχήν δεν επικοινώνησα με τον ίδιο, κατευθείαν. Επικοινώνησα με το γραφείο του και δημε την γραμματέα του. Η απάντηση, που πήρα ήταν, να επικοινωνήσω με τις Αρχές. Με τις αρμόδιες Αρχές.

«ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΗΡΕ ΘΕΣΗ-ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΠΟΙΟΣ»

Μπενέα: Ε, δεν σας απέτρεψε όμως.. Δεν σας απέτρεψε να επικοινωνήσετε

Mάρτυρας: Ενα λεπτό. Οταν εγώ είπα ότι, ήδη το έχω κάνει και ήδη δεν υπάρχει καμμία ανταπόκριση, δεν υπήρξε και καμμία απάντηση από το γραφείο, που σημαίνει ότι, εντάξει, είναι κατανοητό ότι, πρέπει να επικοινωνήσω με τις Αρχές, το οποίο και έχω κάνει. Και δεν υπάρχει απο΄κει και πέρα κάποια συνέχεια, εγώ το θεωρώ, αν μη τι άλλο, αποφυγή της ευθύνης. Τα ίδια που είπα στον Αρειο Πάγο, είχα πει και στον κ. Τζανακόπουλο, στο γραφείο του κ. Τζανακόπουλου, να είμαστε συγκεκριμένοι και σε άλλους πολιτικούς, οι οποίοι με αγνόησαν. Ενας μόνον ένας, ένας, δεν θα πω το όνομα του τώρα..

Μπενέα: Γιατί αυτός δεν έκανε κάτι;

Mάρτυρας: Δεμ επιτρέπεται από τη θέση του, να κανει κάτι. Και μου το είπε ο άνθρωπος, “δεν μπορώ να το κάνω, γι΄αυτό και γι΄αυτό το λόγο. Κατανοητό. Αλλά απάντησε. Πήρε θέση...

«ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Μπενέα: Μας μιλάτε δηλαδή, για ένα δίκτυο, αυτή τη στιγμή.

Mάρτυρας: Οχι μόνο μιλάω, το έχω γραμμένο και στην επιστολή μου στον Αρειο Πάγο.

Μπενέα: Ενα δίκτυο εμπλεκομένων, που κατά τα λεγόμενα σας και σύμφωνα με τα στοιχεία, που έχετε, διέπραξαν κακουργήματα. Ετσι δεν είναι;

Mάρτυρας: Σας είπα ότι, δεν αφορά μόνον το Noor One. Το Noor One είναι ένα κομμάτι. Ενα κομμάτι του παζλ είναι το Noor One. Yπάρχουν κι άλλα κομμάτια.

Μπενέα: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κι άλλα πράγματα. Κι άλλες αξιόποινες πράξεις

Mάρτυρας: Να σας πω ένα. Οταν ένας υπάλληλος εκδίδει ένα δημόσιο έγγραφο και αυτό το δημόσιο έγγραφο γράφει ψέμματα, αυτό πως λέγεται;

Μπενέα: Ε, ψευδής βεβαίωση, νόθευση εγγράφου, πολλά..

Mάρτυρας: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κ. Μπενέα. Είστε πολλή καλή στα νομικά. Αυτό δεν είναι αδίκημα;

Μπενέα: Bεβαίως.

Mάρτυρας: Αρα; Και δεν είναι ότι... Ο υπάλληλος αυτός είναι καθοδηγούμενος.. Δεν είναι ότι, ερμήνευσε κατι λάθος.

Μπενέα: Αυτοί οι υπάλληλοι, που λέτε, εμπλέκονται στην υπόθεση τoυ Noor One, απ΄ότι καταλαβαίνω. Και όχι μόνον κ. Μπενέα. Είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Είναι κρίκος..Mάρτυρας: Και όχι μόνον κ. Μπενέα. Είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Είναι κρίκος..Αυτοί είναι κανονικά στη δουλειά τους τώρα;

Μπενέα: Αυτοί είναι κανονικά στη δουλειά τους τώρα;Nαι.

Mάρτυρας: Nαι.

Μπενέα:Δεν τους έχει επηρεάσει κάτι;

Mάρτυρας: Πιστεύετε θα τους επηρεάσει;

Μπενέα: Εσας ρωτάω

Mάρτυρας: Εγώ πιστεύω, δεν θα επηρεαστούν καθόλου.

"ΓΝΩΡΙΖΑ ΤΟΝ ΚΑΖΙΝΑΚΗ, ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ"

Μπενέα: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τον κ. Καζινάκη τον γνωρίζατε;

Mάρτυρας: Τον είχα γνωρίσει. Ναι.

Μπενέα: Γνωρίζετε πως εμπλέκεται με την υπόθεση του Noor One;

Mάρτυρας: Στον εισαγγελέα

Μπενέα: Είναι ένα πρόσωπο, που δεν ζει πιά, σκοτώθηκε σε κάποιο τροχαίο...

Mάρτυρας: Ναι

Μπενέα: Περίεργο τροχαίο. Νομίζω και οι Αρχές το διερευνούν.. Είναι ένα πρόσωπο, που είχε εμπλοκή στην υπόθεση του noor One

Mάρτυρας: Nαι. Είχε.

«ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ»

Μπενέα: Ο κ. Καζινάκης, αφού λέτε ότι, τον γνωρίζετε και λέτε θα μιλήσετε στον εισαγγελέα, γνώριζε πιστεύετε τα ίδια στοιχεία, που γνωρίζετε και ΄σεις;

Mάρτυρας: Στον εισαγγελέα!

«Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΗΘΕΛΕ ΚΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ»

Η «Δίκη στο Open» αποκάλυψε μια ακόμη άγνωστη και πολύ σοβαρή πτυχή της υπόθεσης του μάρτυρα του Noor One.



Πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά που εγείρει μεγάλα ερωτηματικά.

Το δικαστικό συμβούλιο αρνήθηκε περιέργως να φωτίσει την υπόθεση του μάρτυρα, ο οποίος για περισσότερα από δύο χρόνια προσπαθούσε να δώσει στη Δικαιοσύνη στοιχεία για το ναρκοπλοίο.



Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, στο αίτημα άρσης τηλεφωνικού απορρήτου του (μέχρι τότε) άγνωστου μάρτυρα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, με βούλευμά του, αποφάνθηκε αρνητικά!



Το απολύτως αιτιολογημένο αίτημα υπέβαλε η ανακρίτρια Πειραιά Καλλιόπη Μάντακα, η οποία χειριζόταν τη σχετική υπόθεση.



Ιδού απόσπασμα του σχετικού βουλεύματος του Συμβουλιου Πλημμελειοδικών Πειραιά: Η αιτούμενη άρση τηλεφωνικού απορρήτου κρίνεται ότι, δεν θα συμβάλλει ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και η κύρια ανάκριση, που διενεργείται, δεν θα καταστεί δυσχερής, χωρίς αυτήν.Ουδέν κρίσιμο στοιχείο θα συνεισφέρει στο ανακριτικό έργο.

Δοθέντος μάλιστα ότι, το συγκεκριμένο πρόσωπο, που τηλεφώνησε στην παραπάνω ανακρίτρια δεν είχε εισέτι καταθέσει, ώστε να διαπιστωθεί ότι, σχετίζεται με την υπόθεση και σε ποιό βαθμό, η άρση απορρήτου ουδόλως θα συμβάλλει στην ανακάλυψη της αλήθειας, διότι ακόμη και εάν διαπιστώνονταν τα στοιχεία του κατόχου του τηλεφωνικού αριθμού, αυτό ουδόλως θα συνέβαλλε στη διερεύνηση της υπόθεσης.