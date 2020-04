Βίκυ Χατζηβασιλείου:«Από όλα τα ατομικά μέτρα, αυτό που πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε είναι τον Σταυρό σου»

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου περνά τις μέρες της καραντίνας, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ταξίδεψε αεροπορικώς σήμερα στην Αθήνα, με αφορμή την επανέναρξη των γυρισμάτων του σόου του Open, Just The 2 Of Us, όπου διαγωνίζεται.