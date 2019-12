Ιβάν Σαββίδης: «Τα επιτεύγματά μας, βήμα για νέα όνειρα και στόχους» (pic)

View this post on Instagram

Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Новогодние праздники мы всегда ждем с особым трепетом. С ними связаны наши надежды, чаяния, вера в то, что все задуманное исполнится. Мы стремимся провести их в кругу самых близких людей, от души желая друг другу самого хорошего. С благодарностью мы вспоминаем уходящий год, еще один год нашей плодотворной работы и свершений. Он запомнится нам яркими проектами регионального, федерального, международного масштаба, воплощенными в жизнь нашими совместными усилиями. А достижения всегда являются еще одной ступенькой вверх, к новым мечтам и целям. И в наступающем году мы не должны останавливаться в своем созидательном развитии. Двигаясь вперед, важно не забывать о том, что действительно наполняет нашу жизнь истинным смыслом: чуткость и забота по отношению к родным и близким, тепло и внимание к тем, кто в этом нуждается, добро, сострадание и милосердие к окружающим нас людям. В канун Нового 2020 года и Рождества Христова от всего сердца желаю вам исполнения самых заветных желаний, здоровья, счастья, мира и благополучия! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Президент ФНКА греков России Иван Саввиди