Ιρανκούντα: Ο παίκτης του Μουντιάλ με τις τρεις... πατρίδες

Ο Νεστόρι Ιρανκούντα έχει καταγωγή από το Μπουρούντι, γεννήθηκε σε στρατόπεδο προσφύγων στην Τανζανία και αγωνίζεται στου Μουντιάλ 2026 με την Αυστραλία

Στην αναμέτρηση της Αυστραλίας απέναντι στην Τουρκία ο κόσμος έμαθε για τα καλά το όνομα του Νεστόρι Ιρανκούντα.

Η διαδρομή του 20χρονου στράικερ ήταν γεμάτη δυσκολίες. Ξεριζωμός, κακουχίες, φτώχεια! Στοιχεία που κάνουν τον Αυστραλό ακόμη πιο σκληρό και ανθεκτικό σε όσα προκύψουν στην πορεία.

Αυστραλό είπαμε;

Ίσως να μην είναι 100% έτσι ακριβώς τα πράγματα...

Όλα ξεκίνησαν σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Ο εμφύλιος που ξεκίνησε στο Μπουρούντι από το 1993 και κράτησε για 12 χρόνια, ανάγκασε τους γονείς τους να πάρουν την απόφαση να φύγουν. Έπρεπε να διανύσουν κοντά στα 1000 χιλιόμετρα για να φτάσουν βορειοανατολικά, ως την Κιγκόμα της Τανζανίας και να πιαστούν από μια σανίδα σωτηρίας. Χωρίς να έχουν καμία βεβαιότητα, απλώς ψάχνοντας ένα καλύτερο μέλλον...

Η ζωή εκεί δεν ήταν εύκολη. Οι γονείς του, όμως, είδαν την ελπίδα μέσα στο σκοτάδι: Η μητέρα του έμεινε έγκυος και γέννησε στις 9 Φεβρουαρίου του 2006, μέσα στο στρατόπεδο, τον μικρό Νεστόρι.

Κάποιες εβδομάδες αργότερα, έχοντας ένα μωρό στην αγκαλιά τους, πήραν την απόφαση να φύγουν ξανά, ταξιδεύοντας για το άγνωστο και πάλι. Αυτή τη φορά το ταξίδι ήταν ακόμη πιο δύσκολο, στην… άλλη άκρη του κόσμου. Προορισμός η Αυστραλία και το Περθ και έπειτα έκαναν ακόμη μία «στάση», ώστε να ριζώσουν μόνιμα στην Αδελαΐδα!

Τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα του Νεστόρι Ιρανκούντα ήταν στους δρόμους. Εκεί αγάπησε το ποδόσφαιρο, πριν ενσωματωθεί στην Adelaide United. «Ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ταχύτητα, την τρομερή του δύναμη, την τεχνική του κατάρτιση, την ατρόμητη προσέγγισή του, την ντρίμπλα του και την κατανόηση του παιχνιδιού», ανέφεραν τα τοπικά Μέσα, εκθειάζοντας τον… «Αλλά το πιο εκπληκτικό του προσόν είναι το δεξί του πόδι, ένα όπλο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο που έχει δει ποτέ το αυστραλιανό ποδόσφαιρο».

Η πρώτη ευκαιρία ήρθε το 2022, όταν έκανε το ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα.

Έγινε ο νεότερος παίκτης που πετυχαίνει χατ-τρικ στην ιστορία της A-League. Κατόπιν ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 50 συμμετοχές στην 1η κατηγορία της Αυστραλίας. Έγινε ο έφηβος παίκτης με τα περισσότερα τέρματα στην κατηγορία. Και πλέον, από τη 14η Ιουνίου και μετά με το τέρμα του κόντρα στην Τουρκία, έγινε ο νεότερος παίκτης που ανοίγει λογαριασμό με τα δίχτυα σε Μουντιάλ με την εθνική Αυστραλίας. Τη χώρα που διάλεξε να εκπροσωπήσει, παρότι είχε δύο ακόμη…πατρίδες

Ο Ιρανκούντα είναι ήδη στη λίστα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων και το μέλλον φαντάζει λαμπρό!

Η ταχύτητα, η δύναμη και ο χαρακτήρας του, καθώς και η μοναδική του ιστορία για να καταφέρει να παίξει ποδόσφαιρο τον έχουν βάλει στο κέντρο της προσοχής...

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