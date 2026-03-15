Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI

Μεγάλη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί στη Νέα Μάκρη.

Πρόκειται για τους πυροβολισμούς που είχαν πέσει κατά ενός ΙΧ απέναντι από μεγάλο σούπερ μάρκετ.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 4 προσαγωγές Τούρκων οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και αναμένεται οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις.



Έρευνες γίνονται αυτή την ώρα και στην Θεσσαλονίκη για τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο.



Το περιστατικό στη Νέα Μάκρη

Το περιστατικό διαδραματίστηκε το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου όταν άγνωστοι άρχισαν να πυροβολούν κατά ΙΧ το οποίο οδηγούσε μία γυναίκα, υπήκοος Τουρκίας. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλυκες, με την γυναίκα να γλιτώνει.

Οι έρευνες των αστυνομικών έδειξαν πως πίσω από την ενέργεια βρίσκονται Τούρκοι κακοποιοί και κατάφερε να εντοπίσει τέσσερις από τους εμπλεκόμενους.

Πηγή: iefimerida.gr