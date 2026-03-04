Νίκες για Χόρνετς, Καβαλίερς και Μάτζικ

Την στιγμή που Χόρνετς και Μάτζικ έπαιρναν σχετικά εύκολες νίκες, οι Καβαλίερς έπρεπε να ζοριστούν για να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, οι Μαϊάμι Χιτ είχαν με την σειρά τους έναν αγώνα που εξ αρχής φάνηκε πως θα καταφέρουν να κερδίσουν, αφού άφησαν τόσο - όσο περιθώριο στους Νετς.

Οι Ράπτορς άφησαν τους Νικς να κάνουν τα δικά τους στον Καναδά και ήταν δύσκολο να αποφύγουν την ήττα, όπως και έγινε.

Οι αγώνες

Σαρλότ Χόρνετς - Ντάλας Μάβερικς 117-90

Οι «Σφίγγες» πήραν σχετικά εύκολα τη νίκη εναντίον των Μάβερικς, αφού πάτησαν εξ αρχής καλύτερα στο παρκέ, δεν άφησαν ποτέ τους Μάβερικς να πάρουν κεφάλι στο σκορ και ο αγώνας τελείωσε με το σκορ στο 117-90.

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 113 -109

Οι «Cavs» δεν είχαν εύκολο έργο εναντίον των Πίστονς και αυτό φάνηκε καθόλη την διάρκεια του αγώνα, με το Κλίβελαντ να καταφέρνει να πάρει τη νίκη στα σημεία.

Ορλάντο Μάτζικ - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 126-109

Μπορεί το Ορλάντο να δυσκολεύτηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με τους Ουίζαρντς να προβάλουν σθεναρή αντίσταση, ωστόσο οι Μάτζικ στις δύο τελευταίες περιόδους, ανέβασαν στροφές και πήραν τη νίκη.

Τορόντο Ράπτορς - Νιού Γιορκ Νικς 95-111

Οι Νικς βρέθηκαν από την πρώτη περίοδο στον Καναδά να έχουν τα ηνία στο σκορ, κάτι που έκανα σε όλα τα δωδεκάλεπτα πέραν του τρίτου, το οποίο ωστόσο δεν τους εμπόδισε από το να πάρουν τη νίκη.

Μαϊάμι Χιτ - Μπρούκλιν Νετς 124-98

Το Μαϊάμι είχε μόνο μια κακή περίοδο (3η), η οποία δεν ευνόησε ούτε τους Νετς, όμως οι δεύτεροι ήταν άστοχοι σε όλον τον αγώνα και γνώρισαν την ήττα.