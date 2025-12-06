Άρχισε το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιταλία

Ξεκίνησε σήμερα (6/12) από τη Ρώμη το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας επί ιταλικού εδάφους, σηματοδοτώντας μια δύο μηνών λαμπαδηδρομία που θα ολοκληρωθεί με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο/Κορτίνα 2026», οι οποίοι θα διεξαχθούν το διάστημα 6-22 Φεβρουαρίου σε Λομβαρδία και βορειοανατολική Ιταλία.

Η Φλόγα, την οποία οι διοργανωτές των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων παρέλαβαν την περασμένη Πέμπτη (4/12), σε επίσημη τελετή στην Αθήνα, ξεκίνησε από το ιστορικό «Στάντιο ντέι Μάρμι» την μήκους 12.000 χιλιομέτρων πορεία της επί ιταλικού εδάφους, με τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη της κολύμβησης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι, να είναι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος. Τον 31 ετών πρωταθλητή ακολούθησαν η παλαίμαχη αθλήτρια της ξιφασκίας, Ελίζα Ντι Φραντσίσκα, και ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του ύψους στο Τόκιο, Τζιανμάρκο Ταμπέρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την έξοδό της από το στάδιο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1932, τη φλόγα συνόδευσε ο Ιταλός διεθνής μπασκετμπολίστας, Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει τη «μάχη» του με τη λευχαιμία.



Η Φλόγα θα ταξιδέψει και στις 110 επαρχίες της Ιταλίας, καθώς και σε περισσότερους από 300 δήμους, προτού καταλήξει στις 6 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, τους οποίους θα συνδιοργανώσουν η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ιταλίας και το θέρετρο Κορτίνα ντ'Αμπέτσο στην οροσειρά Δολομίτες, που είναι τμήμα των Άλπεων. Περίπου 10.001 λαμπαδηδρόμοι θα μεταφέρουν τη Φλόγα, ενώ η Ιταλία θα «φιλοξενήσει» εκ νέου το κορυφαίο «ραντεβού» των χειμερινών σπορ, ύστερα από τους Ολυμπιακούς του 2006 που έλαβαν χώρα στο Τορίνο. Η Φλόγα θα διέλθει από αξιοθέατα όπως το Κολοσσαίο, το Βατικανό, το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας και η Πιάτσα ντελ Κάμπο της Σιένα, ενώ θα περάσει τα Χριστούγεννα στη Νάπολη. Θα βρίσκεται στην Κορτίνα ντ'Αμπέτσο στις 26 Ιανουαρίου, ακριβώς 70 χρόνια μετά την τελετή έναρξης των Αγώνων του 1956 στον ίδιο χώρο, ενώ θα ολοκληρώσει το ταξίδι της στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.