ΠΑΟΚ Β: Με αρκετές απουσίες κόντρα στον Αστέρα Β

Με αρκετές απουσίες ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ Β στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Β (6/12 14:00) - «Εκτός» οι Χατσίδης, Μύθου, Σνάουτσνερ και ο τιμωρημένος Γκιτέρσος.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του θα ψάξει η ομάδα του Πονζ στο ουδέτερο γήπεδο του Περιστερίου, απέναντι στην ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, αναχωρώντας σήμερα (5/12) για την Αθήνα.

Εκτός αποστολής οι Δημήτρης Χατσίδης, Ανέστης Μύθου, Μαξ Σνάουτσνερ, Πέδρο Λούκας αλλά και ο τιμωρημένος Γιάννης Γκιτέρσος.

Την αποστολή του ΠΑΟΚ Β απαρτίζουν οι:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Μπιασότο, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Κουλούρης, Αδάμ, Μπέρδος, Τσιφούτης, Ρικάρντο, Μπάλντε , Κανίς, Μούστμα.

