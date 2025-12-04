Λαμπαδηδρόμος η Γκίλφοϊλ: Μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα από το Μουσείο της Ακρόπολης (vid)

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε λαμπαδηδρόμος με τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες 2026 και ανάμεσα στους τελευταίους λαμπαδηδρόμους ήταν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ, φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τη δάδα τής την παρέδωσε ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.