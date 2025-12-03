Η Λαμία υποδέχτηκε την Ολυμπιακή Φλόγα με τον Παναγιώτη Γιαννάκη να ανάβει τον βωμό (vid)

Η έβδομη ημέρα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Αγώνες Milano Cortina 2026 ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, όπου η έξι φορές Olympian Ευαγγελία Ψάρρα άναψε τη δάδα στις εμβληματικές «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου.

Από εκεί η πομπή κατευθύνθηκε προς την Ελασσόνα. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα με τον αθλητή Γιώργο Παλάγκα να ανάβει τον βωμό, μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης. Η δεύτερη στάση της ημέρας ήταν η Πορταριά, στην κεντρική πλατεία της οποίας η Olympian του αλπικού σκι Μαρία-Ελένη Τσιόβολου άναψε το βωμό, παρουσία κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το γραφικό χωριό.

Οι Ολυμπιονίκες Στέργιος Παπαχρήστος (κωπηλασία) και Ελευθερία Φτούλη (καλλιτεχνική κολύμβηση) τίμησαν τη διαδρομή τρέχοντας με τη δάδα μέσα σε ένα μαγικό τοπίο, συνοδεύοντας την Ολυμπιακή Φλόγα προς τη Λαμία. Ο Δήμος είχε προετοιμάσει μια ζεστή και ιδιαίτερα συγκινητική υποδοχή για την άφιξη της Φλόγας, αναμένοντας τον Παναγιώτη Γιαννάκη να ανάψει τον βωμό στην πλατεία Ελευθερίας.

Ακολούθησε ένα χορευτικό δρώμενο με θέμα τα Special Olympics, που άγγιξε βαθιά όσους ήταν εκεί. Κορίτσια και αγόρια με βαθιά δύναμη ψυχής παρουσίασαν ένα εξαιρετικά συγκινητικό δρώμενο, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και συμπερίληψης. Το κοινό, μικροί και μεγάλοι, παρακολούθησε με ενθουσιασμό τις παρουσιάσεις των συλλόγων της πόλης, χειροκροτώντας θερμά τις αξίες που πρεσβεύει η Ολυμπιακή Φλόγα.

Σήμερα η πομπή θα συνεχίσει, περνώντας από την Αράχωβα και τη Λιβαδειά, πριν καταλήξει στον κορυφαίο προορισμό της ημέρας, την Ακρόπολη.

