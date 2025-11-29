ΑΕΚ: Υποβλήθηκε σε μαγνητική ο Ζίνι - Εκτός για περίπου 10 ημέρες

Ο Ζίνι υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική η οποία ήταν καθαρή υπό την έννοια ότι δεν έδειξε κάποια σημαντική ζημιά και έτσι ο παίκτης θα απουσιάσει περίπου δέκα ημέρες...

Αυτό που φάνηκε από τις εξετάσεις, είναι αυτό που υπήρξε σαν πρώτη εκτίμηση μετά το τέλος του αγώνα στη Φλωρεντία, καθώς θυμίζουμε ο Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου είχε ερωτηθεί και είχε μιλήσει για ένα διάστημα απουσίας μια-δυο εβδομάδων.

Ο Ζίνι λοιπόν ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα καθώς ο τρόπος που τραυματίστηκε με την υπερέκταση του ποδιού ήταν αρκετά επικίνδυνος ωστόσο το πρόβλημα που αποκόμισε στο γόνατο τον βάζει στα πιτς για περίπου δέκα ημέρες.

Θυμίζουμε πως ο Ζίνι, μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Φιορεντίνα, φρόντισε να στείλει ένα καθησυχαστικό μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΚ τονίζοντας σε σχετική ανάρτηση του «Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και τις προσευχές σας. Τα λέμε σύντομα».

Ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα, που απουσίασε περίπου δυο μήνες λόγω βαριάς θλάσης, επέστρεψε εντυπωσιακά την περασμένη Κυριακή χαρίζοντας τη νίκη στην ΑΕΚ στο ματς με τον Άρη, ενώ έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στο Αρτέμιο Φράνκι την Πέμπτη μπαίνοντας ως αλλαγή... διαλύοντας την άμυνα της Φιορεντίνα μέχρι την στιγμή που τραυματίστηκε στο φινάλε.

Ο Ζίνι μετρά μέχρι τώρα με την ΑΕΚ 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ - 1 ασίστ σε 610' λεπτά και αποτελεί μια μονάδα πάνω στην οποία ο Μάρκο Νίκολιτς στηρίζει πολλά.