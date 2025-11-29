Έχουν, αν το καλοσκεφτείς, πάνω κάτω όσους βαθμούς υπολόγιζαν να έχουν

Ο Νίκος Μποζιονέλος σκιαγραφεί, στο νέο του blog, την πορεία και την κατάσταση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Ο ένας έχει κάνει διπλά σε Βέρνη και Μάλμε αλλά εντός ηττήθηκε από την Γκο Αχέντ Ιγκλς.

Ο άλλος έκανε διπλό στη Λίλλη και δεν νίκησε μέσα Μακάμπι και Μπραντ.

Η άλλη δε νίκησε εντός τη Σάμροκ κι έκανε διπλό στη Φλωρεντία.

Δεν είναι εξαιρέσεις, είναι παραδείγματα των league phases. Αυτό που αντιμετωπίζεις μια φορά, είτε εντός είτε εκτός, αντίπαλο σου προσφέρει ευκαιρίες για υπέρβαση ή σε ρίχνει στη λούμπα για αναπάντεχες γκέλες.

Για να το κάνω λιανά. Σε διπλά ματς ίσως η ΑΕΚ αποκλειόταν από τη Φιορεντίνα με ήττα εντός, ίσως ο ΠΑΟΚ αποκλειόταν από τη Λιλ με ήττα εντός, ίσως ο Παναθηναϊκός περνούσε τους Ιγκλς με διπλό στην Ολλανδία.

Αλλα ακριβώς αυτό το σύστημα διεξαγωγής, στη δεύτερή του σεζόν, αρχίζει να μας κάνει πραγματικά σοφότερους. Και δεν λέει απολύτως τίποτε τι θέση θα πάρεις, αρκεί να περάσεις. Μην ξεχνάτε, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν… 15η πέρυσι στη league phase, και το πήρε.

Κοντολογίς, τίποτε δεν κρίθηκε ακόμη. Ούτε υπέρ, ούτε κατά.

Αλλά, ας το δούμε αλλιώς.

Τι υπολόγιζε, ως τέλη Νοέμβρη, να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός; Ας πούμε στην κατάσταση που ήταν τότε, το πολύ βαθμό στη Βέρνη, νίκη με τους Ιγκλς της Ολλανδίας στο ΟΑΚΑ, ήττα εντός προγράμματος στο Ρότερνταμ, αποτέλεσμα στο Μάλμε, νίκη εντός με Στουρμ. 8 με 10 πόντους. Έχει 9. Ας πούμε ότι το διπλό στη Βέρνη κάλυψε την γκέλα με τους άσημους Ολλανδούς.

Τι υπολόγιζε, ως τέλη Νοέμβρη, να έχει κάνει ο ΠΑΟΚ; Τουλάχιστον δύο νίκες και μια ισοπαλία στην Τούμπα με Μακάμπι, Γιάνγκ Μπόις και Μπραν και δύσκολα τα πράγματα σε Βίγκο και Λίλλη, άντε να τσιμπούσε κάνα ποντάκι. 8 με 10 θα ήθελε και έχει 8. Το διπλό με τη Λιλ κάλυψε μια από τις δύο γκέλες, με Ισραηλινούς και Νορβηγούς.

Τι υπολόγιζε, ως τέλη Νοέμβρη, να έχει κάνει η ΑΕΚ; Κάνα βαθμουλάκι στο Τσέλιε, νίκες εντός με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, ήττα εντός προγράμματος στη Φλωρεντία. Θα ήθελε 7, έχει ακριβώς τόσους: 7.

Η οποία ΑΕΚ ολοκληρώνει άμεσα τη league phase. 11 του Δεκέμβρη στη Σαμψούντα, με μια Σάμσουνσπορ που είδαμε, και κόψαμε, το καλοκαίρι στα προκριματικά ως κάτι μέτριο και όχι μόνο ηγείται της βαθμολογίας στο Conference, έχει προκριθεί ήδη και μαθηματικά και εκκρεμεί το πλασάρισμά της. Και, στις 18 τρέχοντος, με την Ουνιβερσιτάτεα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους Ρουμάνους να έχουν ήδη κάνει ζημιά στη Ραπίντ με διπλό στη Βιέννη, και νικήσει τη Μάιντζ. Πέρυσι πέρασαν στα νοκ άουτ με 7, όσους έχει ήδη η ΑΕΚ δηλαδή, φέτος δεν αποκλείεται το line να ανέβει στους 8.

Αντίθετα, το line των 10 βαθμών στο Europa League για την πρόκριση δείχνει και φέτος πιθανό αλλά το πρόγραμμα δεν βοηθά τόσο πράσινους και ασπρόμαυρους.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει διαδοχικά στο ΟΑΚΑ με την ισόβαθμή του μην, αλλά αήττητη έως τώρα (2-3-0), Πλζεν, κατόπιν θα πάει στη Βουδαπέστη για να βρει την επίσης αήττητη έως τώρα Φέρεντσβαρος (3-2-0, μεσολαβεί η υποδοχή της -παραπαίουσας στην Ευρώπη- Ρέιντζερς) και κλείνει στο ΟΑΚΑ με τη νυν πρωτοπόρο της Serie A, Ρόμα.

Ο, δε, ΠΑΟΚ ταξιδεύει για να βρει τη Λουντογκόρετς στο γειτονικό Ράζγκραντ (εκεί όπου λύγισε προχθές η Θέλτα, παρακαλώ), κατόπιν υποδέχεται την έως τώρα αήττητη (3-2-0) Μπέτις και κλείνει με ταξίδι στο άντρο της νυν (συμ)πρωτοπόρου της league phase, Λιόν.

Με τα νυν δεδομένα, η πρόκριση και των τριών δείχνει κοντά. Αν δεις τι ακολουθεί, όλα είναι ανοιχτά.

Έχω, ωστόσο, την αίσθηση πως στο σετ της 11ης Δεκεμβρίου (Παναθηναϊκός – Πλζεν, Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ και Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ) δεν θα υπάρξει «ελληνική» ήττα και η πρόκριση, και των τριών, θα ανοίξει διάπλατα…

Νίκος Μποζιονέλος