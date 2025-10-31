Νέο πρόβλημα στα γκαρντ η Βιλερμπάν: Χάνει τον Ντε Κολό για τρεις εβδομάδες

Ο 37χρονος πολύπειρος γκαρντ τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στο Κάουνας στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, όπως αναφέρει η γαλλική Le Progrès και αναδησμοσιεύει το BeBasket.
Να σημειωθεί πως η Βιλερμπάν μαστίζεται από αρκετά προβλήματα στην περιφέρεια. Ήδη εκτός δράσης για την ομάδα του Πιερίκ Πουπέ βρίσκονται οι Τομά Ερτέλ, Σακίλ Χάρισον και Έντουιν Τζάκσον.
Ο Ντε Κολό μετράει φέτος 12.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά 19’29” συμμετοχής σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague.
⚠️ Coup dur pour l’@LDLCASVEL : Nando De Colo sera absent trois semaines (ischio-jambier), annonce Le Progrès.— BeBasket (@Be_BasketFr) October 31, 2025
Déjà privée de Heurtel, Harrison, Jackson et peut-être Massa, l’équipe de Pierric Poupet est décimée avant d'affronter Chalon.https://t.co/T3L1eeDPQ8