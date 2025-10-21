Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός ύψους 2,1 δισ. ευρώ

Νέο βήμα προς τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2030 στις γαλλικές Άλπεις, καθώς εγκρίθηκε ο πολυετής προϋπολογισμός του Οργανωτικού Επιτροπής, ο οποίος ανέρχεται σε 2,132 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 75% αυτού του ποσού θα προέλθει από ιδιωτικές πηγές.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από 1 έως 17 Φεβρουαρίου 2030, στις περιφέρειες Ωβέρνη-Ροδάν-Άλπεις και Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή και θα ακολουθήσουν οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες από 1 έως 10 Μαρτίου. Πρόκειται για τους πρώτους Χειμερινούς Ολυμπιακούς που θα φιλοξενηθούν στη Γαλλία μετά το Αλμπερβίλ το 1992.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων (Cojop), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και αθλητικών οργανισμών, ενέκρινε επίσημα τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Ο αρχικός σχεδιασμός είχε προβλέψει δαπάνες ύψους 2 δισ. ευρώ κατά την ανάθεση των Αγώνων τον Ιούλιο του 2024, ωστόσο ο νέος προϋπολογισμός παρουσιάζει ελαφρά αύξηση.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Cojop, «ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και με την υποστήριξη του κράτους. Επιτυγχάνει τον στόχο της οικονομικής λιτότητας που είχε τεθεί από τη φάση της υποψηφιότητας, ενώ παραμένει ισοσκελισμένος μεταξύ προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών».

Οι δημόσιες συνεισφορές ανέρχονται στο 26% του συνολικού ποσού, εκ των οποίων 362 εκατ. ευρώ προέρχονται από το κράτος, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τις δύο διοργανώτριες περιφέρειες.

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, περίπου το 30% των εσόδων θα προέλθει από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) μέσω των εμπορικών εταίρων της και των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από έσοδα της Cojop από χορηγίες, άδειες, εισιτήρια και υπηρεσίες φιλοξενίας (VIP πακέτα, ξενοδοχεία, πρόσβαση σε lounge κ.ά.).

«Αυτός ο προϋπολογισμός αποτελεί πλέον τον βασικό μας οδηγό, δίνοντάς μας τα μέσα για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Cojop, Έντγκαρ Γκροσπιρόν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση να παραδοθούν Αγώνες «θεαματικοί, χρήσιμοι για τις τοπικές κοινωνίες, τον αθλητισμό και όλους τους Γάλλους».

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός της Solideo, του δημόσιου φορέα που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή των Ολυμπιακών υποδομών, εκτιμάται σε κάτι παραπάνω από 1 δισ. ευρώ για τους Αγώνες των Άλπεων 2030.

Για σύγκριση, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, η Cojop είχε δαπανήσει 4,4 δισ. ευρώ (με πλεόνασμα 76 εκατ.), ενώ η Solideo διέθεσε 4,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία της Γαλλίας, το συνολικό δημόσιο κόστος του Παρισιού 2024 ανήλθε σε 6,6 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας δαπάνες για ασφάλεια και υποδομές.