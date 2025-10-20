Μπάμπα Ράχμαν: Ο καλός μαθητής με την ΑΕΚ γίνεται σκόρερ (vids)

Η ιστορία του Γκανέζου αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ είχε πολλή τύχη στο ξεκίνημα, αλλά εξελίχθηκε σ' ένα μεγάλο "what if".

Οι ιστορίες ποδοσφαιριστών που έρχονται από την Αφρική σχεδόν πάντα έχουν ένα στοιχείο που ξαφνιάζει. Ο Μπάμπα Ράχμαν, ο Γκανέζος αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, δεν αποτελεί εξαίρεση. Η επικαιρότητα, όμως, επιβάλλει ένα δημοσιογραφικό κείμενο αφιερωμένο σ’ αυτόν να ξεκινήσει με μια παράξενη συγκυρία που συμβαίνει επί ελληνικού εδάφους: Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Μπάμπα έχει σκοράρει τρεις φορές εναντίον της ΑΕΚ μέσα στην OPAP Arena!

Για να κατανοήσουμε πόσο σπάνιο είναι αυτό, αρκεί να δούμε τα γενικά στατιστικά του. Με καταγεγραμμένες 313 συμμετοχές επί ευρωπαϊκού εδάφους από το 2011, ο Γκανέζος έχει πετύχει μόλις 20 γκολ. Προφανώς δεν είναι η δουλειά του να σκοράρει. Το κάνει, όμως, με συνέπεια στο συγκεκριμένο γήπεδο. Άρχισε στο ματς των περσινών πλέι οφ (7/4/2024) όπου σκόραρε στο 2-2, συνέχισε στο ματς της κανονικής περιόδου πέρυσι (1-1 στις 20/10/2024, ακριβώς ένα χρόνο πριν) και… ήταν συνεπής και πάλι στο χθεσινό ματς της κανονικής περιόδου, όπου άνοιξε το σκορ στο πέρασμα του ΠΑΟΚ με 2-0.

Για τον 31χρονο αμυντικό με καταγωγή από την Ταμάλε, στα βόρεια της Γκάνας, η τύχη έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Το ταξίδι από τον φτωχό και υποβαθμισμένο γκανέζικο βορρά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ήταν μακρύ και μπορεί η τύχη να του άνοιξε την πόρτα, ωστόσο αυτός βάδισε με τη δουλειά και τη συνέπειά του.

Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι η αποφασιστική σπρωξιά του Μπάμπα Ράχμαν στο ποδόσφαιρο οφείλεται στο… αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα στη βόρεια Γκάνα την εποχή που ο παίκτης του ΠΑΟΚ παρακολουθούσε πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ηδη από τα δέκα του χρόνια ήταν μέλος της (υποτυπώδους) ακαδημίας της Γιανγκ Μέτεορς, της ομάδας της πόλης, αλλά μην φανταστείτε κάτι οργανωμένο, με εγκαταστάσεις και ειδικούς προπονητές: Τα μικρά μαζεύονταν στο (ξερό τότε) γήπεδο του συλλόγου, χωρίζονταν σε δύο ομάδες κι έπαιζαν ασταμάτητα.

Ο Μπάμπα Ράχμαν βρισκόταν πιο συχνά στο γήπεδο παρά στο σχολείο. Οι… κοπάνες του, όπως ο ίδιος έχει εκμυστηρευθεί, οφείλονταν στις συχνότατες και μάλλον παράλογες τιμωρίες από τους δασκάλους του. Μετά από αρκετό ξύλο με τη βέργα, από τα 11 του χρόνια ο Μπάμπα Ράχμαν έχασε το ενδιαφέρον του για το σχολείο. Κι αφοσιώθηκε στη μπάλα.

Σε ένα τέτοιο πρωινό ματσάκι ήλθε η ευκαιρία του. Ο Μασούντ Ντραμάνι, περιφερειακός προπονητής της ομοσπονδίας υπεύθυνος για το βορρά, επισκέφθηκε την Ταμάλε για να τσεκάρει ταλέντα, εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο που ο νεαρός αντιλαμβανόταν το παιχνίδι και δεν έπαιζε… μπουλούκι όπως οι υπόλοιποι και εισηγήθηκε στην ομοσπονδία να μεταφερθεί ο νεαρός στον (πολύ πιο προηγμένο ποδοσφαιρικά) νότο για να αναπτυχθεί καλύτερα.

Σε ηλικία 16 ετών ο Μπάμπα έκανε το ταξίδι από την Ταμάλε στην πρωτεύουσα Άκρα για να παίξει για την Ντριμς, μια από τις ομάδες που στελεχώνεται σχεδόν αποκλειστικά από νέους παίκτες. Γι’ αυτόν ήταν ένας νέος κόσμος. Ακόμα και σήμερα οι διαφορές σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στο νότο και το βορρά είναι πολύ σημαντικές, πόσο μάλλον πριν 15 χρόνια.

Στην ομάδα των «ονείρων» έμεινε μόλις μια σεζόν. Ξεχώρισε. Γι’ αυτό και αμέσως μετακινήθηκε στην Ασάντε Κοτόκο, μια από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις στο γκανέζικο ποδόσφαιρο. Μ’ αυτήν κέρδισε και το πρώτο του πρωτάθλημα το 2012 και ήλθε δεύτερος στην ψηφοφορία του «Discovery of the Year», του παίκτη-ανακάλυψη της χρονιάς. Αυτό ήταν και το διαβατήριό του για την Ευρώπη και τη Γερμανία. Στα 18 του υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιό στη Γκρόιτερ Φιρθ.

Το πρώτο του ματς στην Ευρώπη ήταν… καταστροφή! Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι κυπέλλου εναντίον της Όφενμπαχ και πρόλαβε να… αποβληθεί στο 88’ με απευθείας κόκκινη. Αυτή η αποβολή, πάντως, είναι η μία από τις μόλις δύο που έχει βιώσει ως τώρα στην καριέρα του. Προφανώς κάποιο μάθημα πήρε κι απ’ αυτό.

Στη Γκρόιτερ πέρασε τα πρώτα του δύο χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στα γερμανικά γήπεδα απέκτησε φήμη για την ταχύτητα, την ικανότητα στην αντιμετώπιση του ένας εναντίον ενός και το ανεβοκατέβασμα στην αριστερή πλευρά. Χαρακτηριστικά που σύντομα τράβηξαν το βλέμμα ομάδων της Μπουντεσλίγκα. Μετά από 48 ματς άλλαξε επίπεδο, και μεταγράφηκε στην Άουγκσμπουργκ. Εκεί έχτισε το σημαντικό κεφάλαιο μιας καριέρας που ήλπιζε ότι θα τον οδηγούσε στην αγγλική Πρέμιερσιπ και θα τον καθιέρωνε εκεί. Έκανε 32 ματς και πέρασε 5 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2015 ο Μπάμπα έκανε το μεγάλο άλμα: μεταγραφή στην Τσέλσι, σε συμφωνία που αρχικά αναφέρθηκε ότι άγγιζε τα 14 εκατομμύρια λίρες με ρήτρα που μπορούσε να ανέλθει υψηλότερα. Στο Στάμφορντ Μπριτζ είχε στις στιγμές του, συμμετοχές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και στο πρωτάθλημα, αλλά και μία περίοδο δύσκολων τραυματισμών που έκοψαν τον ρυθμό του και τον οδήγησαν σε μια σειρά από δανεισμούς.

Το γεγονός ότι η διοίκηση των λονδρέζων δεν πτοήθηκε από τα μόλις 23 του ματς με την ομάδα τη σεζόν 2015-16 και τον κρατούσε δικό της για οκτώ χρόνια, παρά τους δανεισμούς του, κάτι λέει. Από την άλλη, έγινε κάποια στιγμή φανερό ότι ο Μπάμπα εξελισσόταν σε «what if». Τι θα συνέβαινε αν δεν ταλαιπωρούταν τόσο συχνά από τραυματισμούς.

Το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα ανδρών έγινε το 2015, στο Κόπα Άφρικα, στο οποίο η Γκάνα έφτασε μέχρι τον τελικό. Ήταν βασικότατος. Σ’ ένα άλλο ματς της εθνικής, όμως, στο επόμενο Κόπα Άφρικα (2017) έπαθε ρήξη πρόσθιου χιαστού. Η «δανειστική» του περίοδος ξεκίνησε με τρία χρόνια στη Σάλκε, με ανανέωση του δανεισμού του κάθε χρόνο, αλλά με την ομάδα έκανε μόλις 26 παιχνίδια σ’ αυτό το διάστημα.

Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Ρεμς και Μαγιόρκα με ελάχιστες συμμετοχές τη σεζόν 18/19 και 19/20, η επιστροφή στην Τσέλσι και τη δεύτερη ομάδα της και κάπου εκεί ήλθε η πρώτη επαφή με τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο μέρος της σεζόν 20/21 πρόλαβε να παίξει 17 ματς (όσα δεν είχε κάνει συνολικά τα τρία προηγούμενα χρόνια) και να στεθφεί κυπελλούχος Ελλάδας. Ήταν σίγουρα ο πιο πετυχημένος από τους δανεισμούς του.

Ακολούθησε μια διετία στην Τσάμπιονσιπ με τη Ρέντινγκ, όπου είχε μεν σταθερή παρουσία (29 και 20 ματς αντίστοιχα) στο ροτέισιον, αλλά η απόδοσή του έπεισε την Τσέλσι ότι δεν μπορούσε να περιμένει κάτι απ’ αυτόν σ’ αυτό το επίπεδο. Ο δρόμος άνοιξε για την κανονική του μεταγραφή στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2023.

Στον δικέφαλο του βορρά έχει ήδη παίξει πάνω από διπλάσια ματς σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα υπηρέτησε. Πήρε και το πρώτο του "ευρωπαϊκό" πρωτάθλημα και κέρδισε την συμμετοχή του στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν. Αν συνεχίσει υγιής μέχρι το τέλος του συμβολαίου του θα έχει τα μισά και πλέον παιχνίδια της επαγγελματικής του καριέρας στη Θεσσαλονίκη. Με την ασπρόμαυρη φανέλα έχει πετύχει και 16 από τα συνολικά 20 γκολ του.