Μαρίν: «Θα πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα»

Οι δύο… όψεις του αγώνα με τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον άσο της ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν Μαρίν στις δηλώσεις του, χαρακτήρισε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ ισορροπημένο ενώ όπως τόνισε στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα του δεν ήταν τόσο συμπαγής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο άσος της ΑΕΚ.

«Ήταν το πρώτο μας ντέρμπι εκτός έδρας. Είχαμε μια δύσκολη, μια σκληρή νύχτα. Θα πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα, να δούμε τι πήγε στραβά, για να έχουμε την κατάλληλη απόδοση στο επόμενο παιχνίδι.

Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε ένα γκολ. Στο β’ δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν είχαμε αυτή την πίεση ψηλά στον αντίπαλο, δεν είμασταν συμπαγείς ως ομάδα και σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού».