Χρόνος ανάγνωσης 1' Σύγκρουση Πιερό και Οζντόεφ - Νεύρα στον αγωνιστικό χώρο (vid) 19-10-2025 22:56 SDNA Newsroom Οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν στον αέρα στην διεκδίκηση τις μπάλες, με τα νεύρα να ακολουθούν και από τις δύο πλευρές.