Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σύγκρουση Πιερό και Οζντόεφ - Νεύρα στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν στον αέρα στην διεκδίκηση τις μπάλες, με τα νεύρα να ακολουθούν και από τις δύο πλευρές.
